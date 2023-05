Asal-usul Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day diperingati tahunan tiap 31 Mei. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), usulan perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dimulai pada 1987. Pada tahun tersebut, negara-negara anggota WHO mengusulkan hari tersebut bertujuan untuk menyoroti epidemi tembakau dan dampak negatifnya.

Majelis Kesehatan Dunia (WHA) mengesahkan Resolusi WHA40.38 yang menyerukan agar 7 April 1988 menjadi hari tidak merokok sedunia. Pada 1988, Resolusi WHA42.19 disahkan untuk menyerukan perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tahun pada 31 Mei.

Tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

Setiap tahun, perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia mengusung tema yang relevan dengan isu-isu terkini seputar tembakau. Tema landasan untuk arah kampanye dan meningkatkan kesadaran publik.

Pada 2023, tema perayaan ini Kita Butuh Makanan, Bukan Tembakau atau We Need Food, Not Tobacco. Tema itu bertujuan untuk mengedepankan pentingnya produksi dan konsumsi makanan yang sehat dan berkelanjutan juga mengurangi ketergantungan menggunakan tembakau.

Perayaan 2023 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang produksi dan pemasaran tanaman alternatif bagi petani tembakau. Pertanian beralih menuju tanaman pangan yang berkelanjutan untuk kebutuhan gizi untuk mencegah kerawanan pangan.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia juga menyoroti kontrak yang tidak adil antara petani dan perusahaan industri tembakau. Begitu pula dengan ikut serta anak-anak sebagai pekerja harus dihentikan. Hari Tanpa Tembakau Sedunia berupaya menyebarkan informasi tentang pengendalian tembakau.

Melalui kampanye itu, WHO dan para pendukung kesehatan masyarakat di seluruh dunia berupaya meningkatkan kesadaran bahaya tembakau. Adapun mendukung upaya perubahan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif produk tembakau atau rokok.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia juga menjadi platform untuk menyoroti peran industri tembakau dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan masyarakat umum. Upaya yang bertujuan mengungkap praktik bisnis merugikan dan melindungi individu dari manipulasi perusahaan tembakau.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia biasanya dimeriahkan berbagai acara dan kegiatan dilakukan di seluruh dunia. Adapun acara seminar, konferensi, kampanye sosial, hingga kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Semua bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tembakau dan mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat.

