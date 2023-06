Mengembangkan Komunitas dengan Maksimalkan Platform Website

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WordPress telah menjadi platform content management system (CMS) nomor satu di dunia. WordPress yang menggunakan teknologi open source dapat berkembang pesat karena memungkinkan para pengembang maupun pengguna untuk mengubah, menyesuaikan, dan memperbaiki WordPress sesuai kebutuhan mereka secara gratis. Hal tersebut pula yang menyebabkan WordPress berevolusi cukup pesat. Selama 13 tahun terakhir, pertumbuhan WordPress rata-rata meningkat sekitar 1-4 persen. WordPress juga menguasai 43 persen dari semua situs web di internet, dan memegang 65 persen pangsa pasar untuk sistem manajemen konten yang ada. Maka tidak heran jika sekitar 660 website WordPress dibuat setiap harinya.

“Tidak mengherankan jika 90 persen pelanggan Niagahoster juga mempercayakan WordPress sebagai platform website mereka, karena WordPress memang dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari blog pribadi hingga website toko online,” ujar Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster, dalam kesempatan Media Meetup virtual, Selasa 30 Mei 2023.

Niagahoster berharap agar setiap orang dapat memaksimalkan potensinya di internet melalui website. Sebaliknya, WordPress sebagai platform website open source mengharapkan kontribusi pengguna agar terus menjadi lebih baik. Sehingga, Niagahoster berusaha untuk ambil bagian dalam upaya mengembangkan WordPress dan komunitasnya.

Komunitas WordPress Indonesia terkadang masih dianggap sebagai komunitas yang eksklusif. Padahal nyatanya, semua orang bisa bergabung dengan mudah, bahkan mengorganisir WordPress meetup di kota mereka masing-masing. Komunitas WordPress Indonesia pun terus berusaha untuk dipandang sebagai komunitas inklusif, bukan eksklusif.

Niagahoster sebagai perusahaan web hosting di Indonesia yang memiliki produk WordPress Hosting dan produk yang dioptimasi WordPress, mencoba ikut membangkitkan komunitas WordPress Indonesia. Salah satunya dengan menyediakan platform internal dan event-event edukasi yang ramah WordPress, dukungan terhadap agenda komunitas, mendelegasikan karyawan dalam program Five for the Future, hingga keikutsertaan dalam program-program yang diadakan oleh komunitas WordPress. “Harapannya, dengan kontribusi yang terus berjalan, Niagahoster bersama WordPress dapat memperkuat ekosistem open source serta memberikan manfaat yang semakin besar bagi para pelanggan setia,” lanjut Ayunda.

Niagahoster juga ikut mendelegasikan Hoster Ranger (sebutan karyawan Niagahoster) dalam program Five for the Future pada komunitas WordPress. Five for the Future merupakan sebuah inisiatif yang mempromosikan kontribusi komunitas WordPress terhadap pertumbuhan platform. Kontributor Five for the Future menggunakan 5 persen jam kerjanya setiap minggu untuk pengembangan WordPress. Saat ini, telah ada 10 Hoster Ranger yang berkontribusi secara aktif di berbagai tim, yaitu Community Team, Marketing Team, Photos Team, Polyglots Team, dan Support Team.

“Niagahoster juga telah secara aktif mendukung kegiatan komunitas WordPress. Salah satunya yang terbesar adalah menjadi sponsor dalam WordCamp Gresik 2022 lalu, dan menjadi inisiator untuk kegiatan Road to WordCamp. Hoster Ranger juga berkontribusi sebagai speaker dan organizer di beberapa kegiatan komunitas WordPress, serta hadir dalam WordCamp Asia di Bangkok,” kata A Sofalul Khazari, Customer and Community Relations Specialist Niagahoster, dalam kesempatan Media Meetup yang sama.

Bertepatan dengan anniversary WordPress ke-20 pada 27 Mei 2023 lalu, Niagahoster juga ikut mengadakan event WordPress Championship 2023, menjadi tuan rumah perayaan anniversary yang diadakan oleh komunitas WordPress Jogjaserta turut hadir dalam perayaan yang diadakan oleh komunitas WordPress Jakarta.

