Tips Bangun Chemistry lewat Kencan Online

TEMPO.CO, Jakarta - Kencan online bukan hal baru. Komunikasi dan koneksi pertama sudah pasti dimulai dari percakapan pertama yang dilakukan lewat aplikasi kencan karena lewat percakapan tersebut ketertarikan terhadap lawan bicara akan tumbuh dan bisa membawa hubungan lebih lancar.

Sayangnya, tak sedikit yang gagal membuat impresi menyenangkan lewat chat pertama di kencan online. Dalam data yang diungkap aplikasi kencan daring Tinder, 51 persen anak muda di Indonesia bahkan merasakan tantangan terbesar memulai koneksi baru ialah rasa canggung. Padahal sapaan "Hai" saja belum cukup untuk membangun percakapan yang mengalir. Berikut beberapa kiat dari School of Swipe, yang merupakan modul kencan dari Tinder agar bisa membangun chemistry lewat chat pertama saat kencan online.

Sapa dengan nama

Nama itu penting dan memiliki makna yang spesial. Karena itu, memanggil nama menjadi cara tepat untuk memulai koneksi di kencan daring sehingga terasa lebih personal. Memanggil nama masing-masing menunjukkan Anda menghargai lawan bicara dan sebaliknya.

Contohnya yang dilakukan kreator konten Twitter Adellina Fitryani, 33 tahun, yang memulai perjalanan cintanya dengan memanggil nama sang suami Bajay di Tinder. Adel menjadi yang pertama menyapa Bajay dengan memberikan komentar lucu tentang namanya. Respons sang suami pun rupanya sangat lucu dan memberikan percikan koneksi di antara mereka.

Percakapan pun berlanjut dan tak lama setelah itu mereka pergi kencan tatap muka untuk pertama kali. Setelah menemukan chemistry yang tepat lewat chat pertama, kedua insan itu berpacaran selama 2,5 tahun dan akhirnya menikah.

Tunjukkan minat yang tulus terhadap minat teman kencan

Pernahkah Anda melihat bagaimana teman kencan mencantumkan minat atau kesukaan di profilnya? Jika iya, maka Anda bisa memulai percakapan dengan membahas hal tersebut. Coba buka percakapan tentang ketertarikannya tersebut. Meski Anda tidak tahu banyak, bisa jadi perbincangan tersebut akan memberikan banyak informasi baru. Di situ Anda juga bisa melihat sejauh mana kecocokan antara Anda dan teman kencan.

Coba main two truths and a lie

Menjajal tebak-tebakan seru seperti two truths and a lie bisa mencairkan suasana dengan teman kencan. Di samping itu, Anda juga bisa saling mengenal dengan lebih dekat, apalagi jika sedang bingung ingin membahas apa. Bermain tebak-tebakan bisa memberikan elemen kejutan. Pasti lucu melihat reaksi dia saat mengetahui jawaban mana yang benar.

Kiat menarik lain seputar kencan bisa didapatkan dari School of Swipe yang dihadirkan oleh Tinder. Harapannya, kurikulum singkat mengenai kencan tersebut bisa membantu yang sedang bingung memulai berkencan. Di samping itu, cara tersebut diharapkan bisa menghadirkan autentisitas sehingga tercipta sebuah hubungan yang bermakna. Anda bisa mengunjungi situs web id.schoolofswipe.com untuk tips lainnya.

