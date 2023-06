6 Masalah Kesehatan yang Bisa Muncul jika Kekurangan Vitamin C

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C adalah nutrisi yang penting untuk pemulihan yang lebih cepat dari penyakit dan kesehatan jangka panjang yang baik. Lantas, bagaimana jika tubuh kekurangan vitamin C?

Dikutip dari Times of India, berikut adalah enam masalah kesehatan yang dapat dihadapi akibat kekurangan vitamin C:

1. Infeksi musiman

Vitamin C berperan dalam mengurangi infeksi musiman seperti pilek dan flu. Studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin C juga efektif dalam membuat flu biasa tidak terlalu parah dan berlangsung lebih singkat.

Ahli THT Tushar Mhapankar mengatakan bahwa vitamin C adalah nutrisi penting dengan beberapa manfaat kesehatan. Di samping kontribusinya terhadap kekebalan dan pertumbuhan tubuh, nutrisi ini juga membantu meringankan infeksi musiman, seperti dengan mengurangi durasi dan gejala pilek, flu, dan radang paru-paru.

“Orang dengan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi mungkin memerlukan lebih banyak Vitamin C. Ini memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan,” kata Mhapankar.

2. Diabetes

Pada penderita diabetes, vitamin C dapat membantu meningkatkan kadar glukosa darah dan profil lipid. Orang dengan NCD umum seperti diabetes mungkin memerlukan lebih banyak vitamin C daripada yang lain karena stres oksidatif yang tinggi terlihat pada mereka. Orang dengan diabetes memiliki konsentrasi vitamin C 30 persen lebih rendah daripada non-penderita diabetes.

3. Penyakit kardiovaskular

Penelitian telah menunjukkan vitamin C dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Pada penyakit kardiovaskular atau pasien hipertensi, nutrisi dapat melindungi kerusakan organ akhir dan meningkatkan fungsi endotel vaskular yang membantu mengatur pembekuan darah.

4. Anemia

Vitamin C dapat membantu tubuh menyerap zat besi yang penting dalam membantu penderita anemia, yakni kekurangan kadar zat besi dalam tubuh. Memiliki anemia dapat menjadi tanda kekurangan vitamin C.

5. Ketahanan dan penyembuhan

Vitamin ini diketahui dapat membantu menyembuhkan luka serta menjaga kesehatan gigi dan gusi. Antioksidan kuat memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

6. Pneumonia

Vitamin juga telah terbukti mengurangi durasi tinggal di rumah sakit pada pasien pneumonia. Suplementasi vitamin C dalam dosis yang ditentukan oleh dokter dapat membantu memberi dorongan yang mungkin diperlukan untuk menjaga kadar Vitamin C tetap terkendali.

Konsultasikan dengan dokter sebelum memutuskan mengonsumsi suplemen untuk memastikan dosis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

