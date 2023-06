Vitamin C Berikan Beragam Manfaat Buat Mendongkrak Kesehatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengkonsumsi makan-makanan yang sehat dan bernutrisi saja tidaklah cukup, diperlukan suplemen tambahan untuk memperkuat pertahanan tubuh dan mendukung sistem kekebalan tubuh, salah satunya vitamin C.

Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh ketika tubuh sering mengkonsumsi vitamin C, untuk memberikan kondisi tubuh yang prima dan sehat. Melansir dari laman Times of India akhir pekan lalu, inilah manfaat yang diperoleh :

1. Mengurangi Penyakit Flu dan Infeksi Musiman

Studi menunjukkan bahwa suplementasi Vitamin C efektif dalam meredakan flu yang berlangsung secara singkat. Hal ini selaras dari Klinik THT Mhanpakar, Tushar mengatakan Vitamin C adalah nutrisi penting untuk menunjang tubuh yang sehat.

“Selain untuk meredakan flu, Vitamin C juga dapat membantu meringankan infeksi musiman, seperti mengurangi durasi dan gejala pilek, flu, dan radang paru-paru” terangnya, diwartakan pada laman timesofindia.

2. Mengobati Penyakit Diabetes

Bagi Anda yang memiliki penyakit diabetes, Vitamin C dapat membantu meningkatkan kadar glukosa darah dan profil lipid. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengamatan pada pasien diabetes, dia diberikan treatment oleh dokter dengan pemberian Vitamin C. Hasilnya, diabetes yang ada di dalam tubuhnya dapat menurun secara perlahan dan bertahap.

3. Penyakit Kardiovaskular

Penelitian menunjukkan Vitamin C dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Prosesnya, ketika pasien Kardiovaskular mengkonsumsi Vitamin C, sel endotel sebagai lapisan tunggal yang melapisi seluruh sistem vaskuler dapat bekerja secara meningkat untuk membantu mengatur pembekuan darah.

4. Anemia

Memiliki penyakit kurang darah atau anemia memanglah tidak enak, apalagi jika setiap hari harus rutin untuk minum obat. Nah, sekarang Anda tidak perlu khawatir dan harus meminum obat setiap hari. Ternyata, Vitamin C dapat mengobati penyakit anemia atau kekurangan darah. Tetapi, kadar yang diperlukan tidak boleh berlebihan.

5. Menyembuhkan Luka dan Menjaga Kesehatan Gigi

Direktur Medis Regional Abbot India mengatakan selain untuk daya tahan tubuh, Vitamin C dapat menyembuhkan bekas luka dan kesehatan gigi serta gusi. Sebab, di dalam kandungan Vitamin C memiliki yang senyawa antioksidan yang dapat menunda kerusakan sel di dalam tubuh. Selain itu, di dapat Vitamin C terdapat Kolagen yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka.

Namun, apa jadinya jika tubuh jarang mengkonsumsi vitamin c ? dilansir dari siloamhospitals, berikut ini dampak yang terjadi di dalam tubuh :

1. Rentan Terkena Masalah Kulit

Tidak dapat dipungkiri, kekurangan vitamin C dapat menimbulkan masalah kulit, kulit menjadi kasar, kering, dan kusam. Sebab, dalam memproduksi protein yang membentuk lapisan kulit dan jaringan tubuh yang disebut dengan kolagen, tubuh memerlukan kadar Vitamin C

2. Mudah Merasa Lelah

Tubuh kurang berenergi atau cepat lelah menjadi salah satu tanda jika tubuh kekurangan Vitamin C. Sebab, Vitamin C tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Selain itu, di dalam tubuh diperlukan proses merubah lemak menjadi energi. Nah, ketika Vitamin C kurang terpenuhi, maka tubuh akan cepat lelah.

3. Daya Tahan Tubuh Mudah Menurun

Apabila sistem imun tubuh kuat, maka akan terhindar dari berbagai penyakit. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh menurun, dapat terserang dengan berbagai penyakit. Jika tubuh kekurangan vitamin C ditandai dengan gejala tubuh lemas, mual, demam, diare, dan nafsu makan yang menurun. Kemudian diiringi dengan gusi berdarah, memar, nyeri sendi dan tanda-tanda penyakit lainnya.

