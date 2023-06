11 Manfaat Buah Anggur Merah Bagi Tubuh yang Jarang Diketahui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggur adalah buah bulat berwarna merah yang rasanya manis dan tersedia dalam berbagai jenis. Anggur merah sebenarnya cukup terkenal dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan di dalam kandungannya.

Buah anggur merah termasuk dalam golongan buah yang mengandung vitamin C, sama seperti jeruk, lemon, dan lainnya. Tidak hanya itu, ada nutrisi lainnya yang terdapat dalam anggur merah, seperti vitamin B6, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, kalium, mangan, mineral, dan tiamin. Dikutip dari Healthline, vitamin K sangat penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Sementara, tiamin dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan vitamin B6 dibutuhkan untuk metabolisme protein.

Namun, Anda juga bisa mengonsumsi dari buahnya langsung yang khasiatnya tidak kalah. Berikut manfaat buah anggur merah untuk kesehatan tubuh. Simak informasinya.

1. Menjaga Kesehatan Tulang

Manfaat yang pertama ialah dapat membantu Anda menjaga kesehatan tulang. Buah anggur merah kaya akan vitamin K dan itu dapat membantu Anda terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang berisiko pada tulang. Oleh sebab itu, konsumsi buah anggur merah secara rutin agar kesehatan tulang Anda juga terjamin.

2. Mencegah Kanker

Dikutip dari Healthline, antioksidan yang terdapat dalam buah anggur merah dapat melindungi berbagai jenis kanker. Resveratrol atau antioksidan dalam buah anggur membantu mengurangi peradangan dan memblokir pertumbuhan serta penyebaran sel kanker di tubuh. Selain itu, terdapat kandungan antioksidan quercetin, anthocyanin, dan catechin yang memiliki efek melawan kanker.

3. Meningkatkan Kekuatan Otak

Kandungan antioksidan dalam buah anggur merah memberikan manfaat yang begitu besar. Selain dapat mencegah kanker, resveratrol dari buah anggur merah dapat membantu meningkatkan kekuatan otak. Dikutip dari Stylecraze, resveratrol meningkatkan aliran darah ke otak sebesar 200 persen, kemudian membantu mempercepat respons mental, meningkatkan daya ingat, dan fungsi otak.

4. Mengatasi Gangguan Pembuluh Darah dan Jantung

Manfaat anggur merah bagi kesehatan lainnya adalah dapat mengatasi gangguan pembuluh darah dan jantung. Hal ini karena kandungan polifenol di dalam buah anggur yang mampu melawan radikal bebas, memiliki efek antiradang, hingga antiplatelet sehingga mampu menurunkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi dan aterosklerosis.

5. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Apabila kita sedang sakit, maka selalu dikatakan kekurangan vitamin C dan itu benar adanya. Apabila tubuh kekurangan vitamin C maka akan rentan terserang penyakit. Buah anggur merah mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imun tubuh, termasuk juga antioksidan resveratrol yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Perbanyak konsumsi anggur dan sumber vitamin C lainnya untuk mencegah penyakit atau membantu proses penyembuhan ketika sakit.

6. Menjaga Kesehatan Mata

Manfaat anggur merah juga bisa dirasakan untuk mata Anda. Dikutip dari Healthline, terdapat sebuah studi yang mengatakan resveratrol dapat melindungi dari penyakit mata mulai dari glaukoma, katarak, hingga penyakit mata akibat diabetes. Selain itu, antioksidan dalam anggur yaitu lutein dan zeaxanthin terbukti dapat membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan kinerja visual, dan mencegah penyakit mata.

7. Menurunkan Berat Badan

Siapa sangka kalau buah yang kecil ini juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Mengutip dari Stylecraze, anggur merah merupakan sumber serat alami dan dapat membantu membersihkan tubuh. Kandungan kalori dan lemak dalam buah anggur juga rendah. Sehingga, bagi Anda yang sedang menjalankan program diet bisa memilih buah anggur sebagai camilan.

8. Meningkatkan Kinerja Ginjal

Fungsi ginjal adalah membersihkan darah dari racun dan mengubah limbah menjadi urin. Anggur merah dapat memaksimalkan kinerja ginjal.

9. Mencegah Penuaan Dini

Quercetin dan rutin adalah dua antioksidan buah anggur merah yang bermanfaat untuk tubuh untuk mencegah penuaan dini. Kerusakan sel akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini, dengan gejala seperti rambut berubah, kulit keriput, dan tulang keropos. Oleh sebab itu, perbanyak konsumsi buah anggur merah untuk melawan penuaan dini.

10. Mengobati Asma

Buah anggur merah juga dapat membantu Anda mengobati asma. Kekuatan asimilasi dalam anggur merah cukup tinggi, yang dapat meningkatkan kelembaban di paru-paru yang pada gilirannya mengobati asma. Jika Anda salah satu orang yang memiliki penyakit asma, disarankan untuk mengonsumsi anggur merah.

11. Mengurangi Risiko DIabetes

Manfaat buah anggur yang terakhir adalah mengurangi risiko diabetes. Dalam sebuah studi menunjukkan, mengonsumsi tiga porsi anggur dapat mengurangi risiko diabetes tipe dua. Hal ini karena buah anggur merah termasuk buah yang memiliki kandungan antioksidan cukup tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes.

Itu dia 11 manfaat buah anggur merah untuk tubuh. Mengonsumsi buah-buahan sangat baik untuk kebugaran tubuh. Oleh sebab itu, perbanyak konsumsi buah-buahan termasuk anggur merah agar kesehatan Anda lebih terjaga. Semoga bermanfaat.

ANNITA RAHMAWATI DEWI | HEALTHLINE