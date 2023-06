7 Daftar Lagu Hits Milik Jason Mraz: Enak Didengarkan Menemani Malam Minggu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jason Mraz adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang memiliki minat terhadap musik sejak kecil. Minatnya sangat kuat karena ia tumbuh di lingkungan keluarga yang memiliki ketertarikan pada musik.

Ia memulai kariernya dengan menjadi pengamen di Big Apple hingga akhirnya menjadi penyanyi terkenal yang memiliki banyak lagu hits di dunia.

Karya-karya yang dibuat oleh musisi ini memperoleh berbagai penghargaan, mulai dari People’s Choice Award hingga Grammy Awards. Berikut daftar lagu-lagu hits yang Jason Mraz yang banyak bertema tentang cinta maupun kehidupan. Enak didengarkan di malam minggu alias akhir pekan:

1. I’m Yours

I’m Yours merupakan lagu hits di tahun 2008 yang diciptakan oleh Jason Mraz. Lagu yang masuk ke dalam album We Sing, We Dance, We Steal Things ini berhasil mendapatkan 10 besar singles chart di seluruh dunia. Selain itu, lagu ini juga berhasil membuat album We Sing, We Dance, We Steal Things terjual sebanyak tiga juta kopi di Amerika.

2. Lucky

Daftar kedua lagu hits milik Jason Mraz diduduki oleh Lucky yang dirilis pada 2008. Lagu ini diciptakan oleh Jason Mraz, Colbie Caillat, dan Timothy Fargan. Melansir dari Billboard.com, Lucky berhasil memasuki Billboard Hot 100 selama dua puluh minggu. Tidak hanya itu, Lucky juga memasuki tangga lagu Dutch Top 40 di urutan ke 10.

3. I won’t Give Up

I Won’t Give Up merupakan lagu yang diciptakan oleh Jason Mraz dan Michael Natter dan diproduseri oleh Joe Chiccarelli pada 2012. Mengacu pada p2kstekom.ac.id, I Won’t Give Up dirilis sebagai single resmi dari album studio keempat Mraz, Love Is a Four Letter Word.

4. Everybody’s Got Somebody but Me

Everybody’s Got Somebody but Me adalah hasil kolaborasi Jason Mraz dengan Hunter Hayes di tahun 2013. Diciptakan bersama Dave Brainard, Hunter Hayes, dan Jennifer Zuffinetti. Lagu ini menduduki tangga Billboard Top 100 selama sembilan minggu. Lagu tersebut mendapatkan nominasi video kolaboratif pada CMT Music Award Tahun 2014.

5. Rough Water

Rough water merupakan karya lain milik Jason Mraz yang berkolaborasi dengan Travie McCoy. Penciptaan lagu ini dilakukan bersama Mraz dan McCoy dan diproduseri oleh Benny Blanco. Rough Water berhasil menduduki chart lagu radio Billboard selama empat minggu.

6. Make It Mine

Make It Mine adalah lagu ciptaan Jason Mraz pada tahun 2008. Make It Mine berhasil membawa Mraz kepada kemenangan Grammy pertamanya melalui kategori penampilan vokal pria terbaik.

7. You and I Both

You and I Both adalah lagu ciptaan Jason Mraz pada tahun 2002. Lagu ini adalah lagu kedua yang masuk ke dalam list album debutnya, Waiting for My Rocket to Come.

