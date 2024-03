5 Bahan Alami yang Dapat Dijadikan Campuran Masker Wajah Bersama Oatmeal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Oatmeal merupakan olahan biji-bijian gandum yang mengandung nutrisi yang menyehatkan tubuh. Bahan ini biasanya dikonsumsi bersama susu dan buah untuk sarapan pagi. Kaya nutrisi dan serat, oatmeal adalah salah satu makanan gandum paling bergizi yang tersedia bagi manusia.

Namun, oatmeal tidak hanya untuk dimakan. Gandum ini juga bisa digunakan sebagai masker pemutih. Oatmeal mencegah jerawat dan memperbaiki kulit. Bahan ini juga berperan sebagai pembersih kulit alami. Oatmeal kini biasa digunakan dalam produk-produk seperti lulur, sabun, dan krim eksfoliasi kulit.

Di bawah ini bahan-bahan alami yang bisa dijadikan bahan campuran masker wajah, seperti dilansir laman Birdie.

1. Masker Oatmeal dan Madu

Penggunaan Masker Oatmeal dan Madu secara teratur mencegah kekeringan kulit. Masker ini menjaga kulit Anda tetap kencang dan lembab. Madu juga merupakan eksfolian alami, dan ketika dioleskan ke wajah, madu akan menghilangkan kulit kering dan kusam serta menciptakan sel-sel kulit baru di bawahnya.

Tambahkan 1 sendok makan madu dan 2 sendok makan oat flakes, lalu aduk hingga rata. Tambahkan susu sampai mendapatkan pasta dengan konsistensi yang diinginkan. Oleskan masker wajah ke kulit dan biarkan mengering di wajah selama sekitar 15 menit. Bilas dengan air hangat dan keringkan.

2. Masker Oatmeal Lemon

Vitamin C yang terdapat pada lemon mendukung proses pemutihan kulit. Vitamin C menekan produksi melanin. Melanin merupakan pigmen yang menyebabkan area hiperpigmentasi menjadi lebih gelap. Vitamin C yang terdapat pada lemon membantu memudarkan pigmentasi, menghaluskan permukaan kulit, dan mengurangi kulit kusam.

Masker wajah ini cocok untuk orang yang memiliki kulit berminyak. Campurkan 2 sendok makan oatmeal dengan perasan setengah buah lemon. Tambahkan minyak zaitun secukupnya untuk membuat pasta basah. Oleskan masker oatmeal ke kulit, hindari area mata dan bibir. Biarkan selama 10 menit dan bilas dengan air dingin.

3. Masker Oatmeal dan Susu

Susu mengandung vitamin yang menutrisi kulit dan menjadikan kulit bercahaya dan bercahaya. Mengoleskan susu ke kulit akan mengurangi pigmentasi dan membuat kulit lebih cerah tanpa kusam. Susu juga menghilangkan minyak dan kotoran dari kulit. Kombinasi oatmeal dan susu juga bisa melawan jerawat.

Jika kulit berminyak, masak oatmeal dalam air. Jika memiliki kulit kering atau normal, susu adalah pilihan terbaik untuk memasak oatmeal. Setelah oatmeal matang, biarkan dingin hingga agak hangat. Lalu oleskan pada wajah seperti masker. Biarkan selama sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air hangat.

4. Masker Oatmeal dan Yogurt

Tekstur yogurt yang lembut diklaim dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit. Jika digunakan secara topikal, yogurt meningkatkan jumlah kelembapan pada kulit karena nutrisi yang dikandungnya. Hal ini meningkatkan elastisitas dan kecerahan kulit. Asam laktat dalam yogurt menghambat produksi enzim yang disebut tirosinase. Enzim ini terlibat dalam produksi melanin, yang dapat menggelapkan kulit.

Campurkan 1 sendok makan yogurt dan 1 sendok makan oatmeal dalam mangkuk kecil. Tambahkan beberapa tetes madu dan aduk hingga larut. Biarkan selama 10 menit, lalu bilas dengan air hangat.

5. Masker Oatmeal dan Tomat

Tomat mempunyai efek positif pada wajah. Vitamin C yang ditemukan dalam tomat membantu meningkatkan produksi kolagen. Mengoleskan vitamin C secara topikal dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit. Enzim yang terdapat pada tomat juga memiliki efek pengelupasan kulit jika dioleskan pada kulit. Efek ini menghilangkan sel kulit mati dan mencerahkan kulit.

Haluskan 1 buah tomat kecil hingga menjadi pasta halus. Tambahkan 2 sendok makan oatmeal. Aduk rata dan pastikan tidak ada gumpalan pada pasta. Tempatkan masker di wajah, biarkan selama 10 menit dan bilas dengan air hangat.

