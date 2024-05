Jaga Kesehatan Kulit dengan Konsumsi Buah-buahan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki kulit yang sehat dan cerah tentu menjadi idaman semua orang. Untuk menjaga kesehatan kulit agar lebih terawat sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang baik untuk kulit.

Dengan menjaga kesehatan kulit, maka akan meminimalisir permasalahan kulit yang bisa datang kapan saja. Selain itu kulit yang cerah biasanya dapat meningkatkan rasa percaya diri sebagian orang.

Baca Juga: Cara Aman dan Efektif Mencukur Bulu Ketiak

Buah-buahan memiliki sejuta manfaat bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara teratur. Kandungan Vitamin A, B, C, D, E, zink, dan selenium dikenal bagus untuk kesehatan kulit bisa ditemukan dalam beberapa buah berikut ini:

1. Alpukat

Alpukat memiliki kandungan lemak sehat yang tinggi dan baik untuk kesehatan tubuh termasuk kulit. Lemak sehat ini menjaga kulit tetap fleksibel dan tetap lembab. Dalam sebuah penelitian, konsumsi alpukat terbukti membuat kulit menjadi lebih kenyal dan sehat. Selain itu, alpukat juga merupakan sumber Vitamin E yang baik, yang merupakan antioksidan untuk membantu melindungi kulit dari kerusakan oksidatif.

2. Anggur Merah

Anggur merah terkenal mengandung resveratrol, senyawa yang berasal dari kulit buah anggur merah. Resveratrol dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan, di antaranya adalah mengurangi efek penuaan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini juga dapat membantu memperlambat produksi radikal bebas berbahaya, yang merusak sel-sel kulit dan menyebabkan tanda-tanda penuaan.

3. Delima

Buah delima dinilai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit, di antaranya:

Mengurangi penuaan dini karena mengandung antioksidan.

Mengurangi peradangan pada kulit seperti jerawat atau eksim.

Mengandung antimikroba dari Vitamin C yang dapat membantu melawan bakteri atau jamur di kulit. Membantu mengobati bakteri P Acnes yang merupakan cikal bakal jerawat.

Melindungi dari sinar UV merupakan manfaat lain dari kandungan antioksidan yang dimiliki buag delima.

Eksfoliasi kulit secara alami, dengan menghilangkan sel-sel kulit mati sehingga kulit lebih terawat dan mengurangi tanda-tanda jerawat.

4. Kiwi

Buah yang memiliki daging buah warna hijau dengan rasa asam segar ini kaya akan nutrisi seperti vitamin C, vitamin K, vitamin E, asam folat dan kalium.

Mengonsumsi buah kiwi juga bagus untuk menyehatkan kulit. Hal itu karena kandungan antioksidan yang ada pada buah kiwi mampu menjaga elastisitas kulit sehingga dapat mencegah penuaan dini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

5. Buah Beri (BlackBerry, Raspberry, Strawberry)

Blackberry, raspberry, dan strawberry memiliki kesamaan yakni kandungan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, keluarga buah beri ini memiliki “kapasitas antioksidan total” tertinggi di antara makanan apa pun. Manfaat makanan ini untuk kesehatan kulit sangat banyak.

Antioksidan dan fitokimia lain dalam buah-buahan ini dapat melindungi sel, sehingga kecil kemungkinan terjadinya kerusakan. Ketika sel tubuh telah terlindungi, maka juga berdampak untuk mengurangi penuaan dini.

6. Semangka

Vitamin A dan C yang terdapat pada semangka penting untuk kesehatan kulit. Vitamin C (baik saat dimakan atau dioleskan) dapat membantu tubuh menghasilkan kolagen, protein yang menjaga kulit tetap kenyal. Selain itu, asupan vitamin C yang lebih tinggi dari makanan atau suplemen dapat mengurangi peluang kulit keriput ataupun kering. Vitamin A juga penting untuk kesehatan kulit karena membantu membuat dan memperbaiki sel-sel kulit.

7. Pepaya

Pepaya kaya akan vitamin A, B, C, dan antioksidan, sehingga terbukti efektif dalam membantu menjaga kesehatan kulit. Manfaat pepaya bagi kesehatan kulit di antaranya dapat membantu mencerahkan kulit kusam, mempertahankan kadar air dalam pori-pori, serta mempercepat pemulihan rusaknya sel kulit akibat jerawat atau luka.

WEBMD | HEALTHYLINE | HEALTHLINE | KEMENTERIAN KESEHATAN

Pilihan Editor: Saran Dokter untuk Jaga Kesehatan Kulit saat Cuaca Panas