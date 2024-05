Vokalis Coldplay Chris Martin Pakai Baju SukkhaCitta Brand Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis Coldplay Chris Martin terlihat mengenakan salah satu baju dari brand Indonesia, SukkhaCitta. Hal itu disampaikan pendiri SukkhaCitta, Denica Riadini Flesch dalam unggahan instagramnya."Got this image by surprise from our community in the US and it really made us all smile. (Aku mendapatkan kejutan ini dari komuniitas kami di Amerika Serikat. Hal ini membuat kami semua benar-benar tersenyum)," tulis Denica bangga melalui Instagramnya ada 4 Mei 2024.

Dalam keterangan itu, Denica Riadini masih meluapkan kegembiraannya. "Such a joy to see our #MadeRight pieces in the wild! Senang sekali melihat karya #MadeRight kami mendunia!"

Denica mengatakan baju yang dikenakan Chris Martin adalah karya para ibu-ibu asuhannya. Para ibu ini berhasil memberikan karyanya kepada dunia. Chris Martin mengenakan baju itu dalam sebuah acara amal. "From our Ibus to the world: Chris Martin in the @SukkhaCitta ANGKASA Sinar Beskap at the Venice Family Clinic’s HEART fundraising event (Dari para Ibu untuk dunia: Chris Martin mengenakan karya @SukkhaCitta ANGKASA Sinar Beskap dalam Venice Family Clinic’s HEART sebuah acara penggalangan dana untuk amal," kata Denica.

Foto yang diunggah Denica bersumber dari West Side Today. Terlihat dalam foto itu, Chris Martin diapit oleh penari dan koreografer Amerika, Morleigh Steinberg, serta suami Morleigh yang juga anggota Grup Rock U2, The Edge.

Menurut laman venicefamilyclinic.org pada acara amal yang berlangsung pada 12 Mei 2024 itu, berhasil terkumpul dana sebesar 2,7 juta AS dollar atau setara dengan Rp 434,97 juta.

Makin ganteng tidak, Chris Martin menggunakan brand Indonesia?

