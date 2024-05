7 Tips Sukses Interview Bahasa Inggris Agar Lancar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Interview kerja menjadi satu langkah penting bagi pencari kerja untuk memperkenalkan diri mereka dengan baik.

Tapi tak jarang, beberapa perusahaan melakukan interview menggunakan bahasa Inggris. Menghadapi interview dalam bahasa Inggris tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama jika bahasa tersebut bukan bahasa ibu.

Bagi mereka yang bukan penutur asli, interview dalam bahasa Inggris mungkin akan terasa lebih sulit.

Untuk itu, diperlukan persiapan yang baik dan strategi yang tepat agar bisa tampil percaya diri dan memberikan kesan yang positif kepada pewawancara. Berikut ini adalah beberapa tips interview kerja bahasa Inggris agar lancar.

Tips Interview dalam Bahasa Inggris

1. Kenali Perusahaan dan Posisi yang Dilamar

Ketika menghadapi interview dalam bahasa Inggris, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang perusahaan tempat Anda melamar.

Kunjungi situs web resmi perusahaan, baca laporan tahunan, dan periksa berita terbaru tentang perusahaan tersebut. Pahami juga deskripsi pekerjaan dan persyaratan untuk posisi yang Anda lamar.

2. Persiapkan Pertanyaan Umum dalam Wawancara

Tips interview selanjutnya adalah memahami apa saja pertanyaan saat interview bahasa Inggris. Persiapkan pula jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris.

Beberapa contoh interview bahasa Inggris singkat yang sering muncul dalam wawancara kerja diantaranya:

- Tell me about yourself.

- Why do you want to work here?

- What are your strengths and weaknesses?

- Where do you see yourself in five years?

- Describe a challenging situation you have faced and how you handled it.

3. Latihan Interview

Latihan interview merupakan kunci keberhasilan agar wawancara berjalan baik. Anda bisa meminta bantuan teman atau keluarga untuk melakukan latihan interview.

Anda juga bisa merekam diri sendiri lewat HP saat menjawab pertanyaan untuk melihat area yang perlu diperbaiki..

4. Jawab Pertanyaan Secara Singkat dan Padat

Saat wawancara, berikan jawaban singkat dan padat. Sebab biasanya pewawancara ingin mendengar respons yang singkat dan jelas. Jawaban yang terlalu panjang juga meningkatkan risiko kesalahan gramatikal, yang dapat mengurangi rasa percaya diri. Oleh karena itu, berikan jawaban pendek tetapi tetap informatif.

5. Gunakan Bahasa yang Sesuai

Selama interview kerja, seseorang harus bersikap profesional. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan slang atau bahasa tidak resmi saat berbicara dengan pewawancara.

Coba ucapkan kalimat formal seperti "It’s nice to meet you" dan "I’m glad to be here" kepada wawancara.

6. Ajukan Pertanyaan

Di akhir wawancara, pewawancara biasanya memberikan kesempatan untuk bertanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan ketertarikan Anda terhadap perusahaan dan posisi yang dilamar. Beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan saat interview kerja diantaranya:

- What does a typical day look like for this position?

- How do you measure success in this role?

- Can you tell me more about the team I would be working with?

RIZKI DEWI AYU

