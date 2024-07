Ajarkan Anak Kreativitas dan Inovasi untuk Kenalkan Wirausaha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengajarkan anak wirausaha, ada banyak caranya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membekali mereka pengetahuan, keterampilan dan motivasi. Ketua Dewan Pengurus Prestasi Junior Indonesia Pribadi Setiyanto, mengatakan progrnya, Student Company dan PJI COY pada tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan optimasi teknologi pada bisnis. "Siswa didorong untuk menggali kreativitas dan inovasi tanpa batas dalam menciptakan peluang ekonomi baru yang mengedepankan etika dan kontribusi sosial ekonomi. Dengan fokus ini, kami berharap bisnis yang mereka rintis dapat memberikan manfaat untuk masyarakat serta unggul di kancah internasional,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 15 Juli 2024.

Sebelumnya, untuk merayakan puncak program eukasi kewirausahaan Student Company, Prestasi Junior Indonesia (PJI) dengan dukungan Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, The Starbucks Foundation, Starbucks Indonesia, dan AIG Indonesia menyelenggarakan ‘PJI Company of the Year Competition 2024 (PJI COY)’ di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu 13 Juli 2024. Ajang ini menjadi gerbang awal bagi wirausaha muda terbaik dari 11 (sebelas) SMA dan SMK di berbagai daerah di Indonesia menuju kompetisi wirausaha tingkat Asia Pasifik di Tokyo, Jepang, dan juga tingkat global pada 2025.

Untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kewirausahaan melalui program Student Company, para siswa didampingi secara intensif sekaligus didorong agar dapat membentuk tim, mengembangkan ide dan strategi, serta mengoperasikan bisnis di sekolah untuk kemudian berkompetisi di tingkat nasional sejak Agustus 2023. Pada periode sebelumnya, program Student Company berhasil mengedukasi 1.336 siswa di 15 kota serta melahirkan 55 bisnis baru yang mengontribusikan total pendapatan bisnis hingga Rp 545 juta.

Wakil Presiden Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Zurich Indonesia) Heriyanto A. Putra, mengungkapkan timnya bangga melihat potensi generasi muda Indonesia dalam menghadirkan usaha kecil yang berdampak melalui Zurich Entrepreneurship Program. "Bersama PJI dan dengan dukungan dari Z Zurich Foundation, kami akan memperluas kesuksesan program edukasi ini dengan melibatkan lebih banyak siswa, guru, dan sekolah di periode implementasi berikutnya. Kami melibatkan karyawan untuk menjadi mentor para siswa dalam membangun bisnisnya,” katanya.

Chief Operating Officer Starbucks Indonesia Liryawati mengatakan timnya selalu berupaya untuk menciptakan inisiatif-inisiatif yang dapat memberikan banyak kebaikan dan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan. "Bersama partner Starbucks, kami mendedikasikan kemitraan bersama PJI untuk memberdayakan generasi muda Indonesia dengan keterampilan esensial yang bermanfaat untuk masa depan mereka,” katanya.

Michael J. Morris, Direktur AIG Indonesia, menambahkan program ini membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Selain membangun keterampilan kewirausahaan, siswa juga memiliki kesempatan untuk belajar berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. "Kemampuan ini akan mendukung mereka untuk terus tumbuh dan beradaptasi di setiap tahap kehidupan mereka,” katanya.

Dalam PJI Company of the Year Competition 2024 ini, dewan juri yang datang dari kalangan pengusaha dan profesional bisnis mengevaluasi kinerja bisnis para siswa secara komprehensif, termasuk pembelajaran yang diperoleh dari partisipasi mereka dalam program Student Company. Selain penghargaan PJI Company of the Year, kesebelas tim juga memperebutkan tiga penghargaan baru tahun ini, yaitu Best Financial Management, Sustainability Excellence, dan Best Use of Technology.

