Begini Tips Membangun dan Mempertahankan Massa Otot

TEMPO.CO, Jakarta - Kebanyakan orang akan merekomendasikan memperbanyak protein untuk membentuk massa otot. Protein memang penting, tapi juga perlu memperhatikan pola makan dan rutinitas olahraga. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan dan membangun massa otot.

1. Memenuhi sumber energi karbohidrat

Dikutip dari Herbalife, biasanya orang akan menghindari karbohidrat, namun kondisi ini bisa saja salah. Memang karbohidrat sederhana, terutama makanan manis bergula, memang tidak baik bagi tubuh.

Tetapi, memilih karbohidrat yang tepat dapat membantu memenuhi sumber energi yang digunakan untuk aktivitas harian Anda, termasuk mendukung kerja otot. Sumber karbohidrat baik bisa ditemukan di biji-bijian, kacang-kacangan, buah, dan sayuran.

2. Latihan

Latihan kekuatan secara teratur adalah kunci untuk mempertahankan massa otot. Seperti halnya pembentukan otot, Anda perlu menekan otot untuk mempertahankan kekuatannya. Ini berarti mengangkat beban yang cukup dan melakukan repetisi yang cukup sampai pada titik di mana terlalu sulit untuk melakukan satu repetisi lagi.

Yoga dan pilates juga merupakan latihan pembentukan otot yang membantu mempertahankan massa tubuh tanpa lemak dan meningkatkan fleksibilitas

3. Cukupi nutrisi

Dilansir dari Very Well, nutrisi yang baik juga penting untuk menjaga otot, terutama protein berkualitas tinggi. Seseorang membutuhkan 0,6 hingga 0,9 gram protein per kilogram berat badan untuk mempertahankan otot.

4. Konsumsi lemak sehat

Biasanya lemak dianggap sesuatu yang buruk seperti karbohidrat. Namun beberapa jenis asam lemak, salah satunya asam lemak esensial, berperan penting di dalam tubuh, serta tubuh tidak dapat membuatnya sendiri.

Asam lemak adalah bahan pembangun yang penting dari setiap membran sel tubuh, termasuk sel otot. Sumber lemak sehat dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, minyak ikan, minyak zaitun, avokad.

