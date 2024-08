Benarkah Mengikuti Influencer Kebugaran Bisa Mempengaruhi Kesehatan Mental?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian yang dilakukan oleh Jack Cooper, Quinn Campbell, dan Tamlin Conner menjelaskan tentang pengaruh influencer kebugaran dengan kesehatan mental pengikutnya.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychological Research on Cyberspace, mensurvei 1.022 orang dewasa muda (berusia 18–25) di Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia Baru tentang kebiasaan gaya hidup mereka, termasuk ukuran penggunaan media sosial, kebiasaan diet dan olahraga, dan kesehatan mental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengikut influencer kesehatan melaporkan olahraga yang lebih berat, asupan buah dan sayur yang lebih banyak, dan kesejahteraan yang lebih baik, tetapi juga mengalami tekanan yang lebih besar seperti depresi, kecemasan, dan suasana hati yang negatif, dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti influencer kesehatan.

Usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan indeks massa tubuh turut dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan istilah health influencer followers (HIF) untuk orang-orang yang mengikuti akun influencer kesehatan di Instagram.

Semangat hidup sehat

HIF melaporkan tingkat yang lebih tinggi dari latihan fisik yang kuat dan asupan buah dan sayur daripada non-pengikut. Secara khusus, mereka melakukan 150 menit latihan kuat per minggu, dibandingkan dengan 90 menit per minggu pada non-pengikut dan 120 menit per minggu pada non-pengguna. Ini semua di atas 75 menit latihan kuat per minggu yang direkomendasikan oleh American College of Sports Medicine.

Demikian pula, HIF melaporkan makan hampir 6 porsi buah dan sayur per hari, dibandingkan dengan 4 porsi pada non-pengikut dan non-pengguna. Asupan 6 porsi di atas 5 porsi yang direkomendasikan per hari untuk orang dewasa, dan jauh di atas asupan buah dan sayur yang biasanya rendah pada populasi dewasa muda, yaitu sekitar 3,5 porsi per hari. Pola-pola ini menunjukkan bahwa HIF mungkin lebih sehat daripada yang bukan pengikut, setidaknya dalam perilaku yang dilaporkan sendiri.

Tingkat stres lebih tinggi

Menariknya, dalam model yang tidak disesuaikan penelitian ini, HIF menunjukkan tingkat distres yang lebih tinggi (faktor tunggal yang dihasilkan dari depresi, kecemasan, dan skor suasana hati negatif) dan kesejahteraan daripada yang bukan pengikut. Pertama, kami memperkirakan skor kesejahteraan HIF lebih tinggi, karena mereka lebih banyak berolahraga dan makan lebih baik, yang seharusnya mengarah pada perasaan vitalitas fisik dan berkembang yang lebih besar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Indeks kesejahteraan, lebih dari indeks distres, mencakup aspek-aspek yang terkait dengan vitalitas fisik seperti merasa "energik", "antusias", dan sejenisnya yang mungkin lebih tinggi di antara individu yang sehat. Namun, HIF juga melaporkan distres yang lebih besar.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang efek negatif mengikuti influencer kesehatan Instagram. Pola ini dapat disebabkan oleh sejumlah mekanisme, termasuk perbandingan sosial ke atas. Perbandingan sosial ke atas mengacu pada individu yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka anggap lebih baik dari dirinya.

Daya tarik fisik dari influencer kesehatan dapat mendorong perbandingan sosial ke atas dari pengikut mereka, yang mengarah pada efek buruk termasuk tekanan yang lebih besar.

HIF mungkin berjuang untuk bahagia dengan kebiasaan gaya hidup dan fisik mereka, ketika mereka membandingkan diri mereka dengan versi diri mereka yang ideal.

Efek perbandingan sosial ke atas ini mungkin khususnya terasa di antara mereka yang mengikuti influencer terkait diet yang dapat memicu masalah citra tubuh, khususnya jika influencer tersebut mempromosikan diet ketat untuk mencapai tipe tubuh langsing atau “ideal”.

CYBERPSYCHOLOGY

Pilihan editor: Membedah Mekanisme Persuasi Influencer di Media Sosial