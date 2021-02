Tak Perlu Banjir Antioksidan  

TEMPO Interaktif , Dalam dunia nutrisi sepertinya sedang terjadi adu klaim mana yang kandungan antioksidannya paling tinggi. Sebut saja dari ubi manis, blueberry brokoli, tomat, pomegranate alias si buah delima, hingga buah goji berry. Bahkan, untuk goji berry, disebutkan bahwa yang paling berkhasiat adalah yang langsung dipetik dari puncak Himalaya.

"Cobalah perhatikan saat belanja makanan. Berapa banyak produk yang mengiklankan diri mengandung antioksidan tertinggi," tutur Steven Copp, mahasiswa doktoral di bidang anatomi dan psikologi di Manhattan dan salah satu peneliti masalah ini.

Penelitian di Kansas State Cardiorespiratory Exercise Laboratory itu dilakukan pada binatang dengan berbagai dosis antioksidan. Hasil penelitian itu telah dipublikasikan dalam sejumlah jurnal, seperti Journal of Applied Physiology, Respiratory Physiology and Neurobiology, Microvascular Research, dan The American Journal of Physiology and Experimental Physiology.

Menurut dia, masyarakat tak menyadari bahwa keseimbangan antioksidan dan prooksidan--kembaran jahat antioksidan--harus diperlakukan dengan hati-hati. "Satu hal yang kami temui di penelitian kami adalah Anda tak bisa hanya mengkonsumsi dosis besar antioksidan dan berharap mendapatkan manfaat darinya. Faktanya, justru Anda bisa menambah masalah yang ada semakin berat," ia menambahkan.

Penelitian ini agak berbeda dengan anjuran para ahli nutrisi. Mereka mengatakan antioksidan bermanfaat sebagai anti penuaan, mencegah sakit jantung dan kanker, bahkan bermanfaat untuk kehidupan seks yang lebih baik.

Penelitian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebutuhan antioksidan mesti terukur dengan baik. Selain antioksidan, dalam tubuh ada prooksidan. Ketika antioksidan memperlambat kerusakan otot dan organ lain dengan proses yang disebut oksidisasi, prooksidan malah mempercepat proses itu.

Membanjiri tubuh dengan antioksidan akan mengusir habis prooksidan. Padahal penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa oksidan dalam tubuh, seperti hydrogen peroxide, membantu membuka aliran darah. Tapi justru itu, "Merusak kemampuan tubuh mengalirkan oksigen ke otot," kata David C. Poole, yang memimpin penelitian itu.

Efeknya akan membuat mereka yang berusia lanjut sulit bernapas atau membuat mereka enggan berhenti bergerak. Padahal untuk tetap fit, mereka juga harus beristirahat.

Awalnya, mereka meneliti bagaimana meningkatkan asupan oksigen ke otot skeletal selama beraktivitas fisik dengan menggunakan antioksidan--di mana nutrisi yang mengandung antioksidan diketahui bisa mencegah atau memperlambat kerusakan oksidatif pada tubuh. Namun hasil temuan itu sangat mengejutkan: kadang antioksidan malah bisa merusak fungsi otot.

"Jadi, sangat penting untuk mengingatkan sebelum menyarankan orang lain untuk mengkonsumsi lebih banyak antioksidan. Kita harus tahu terlebih dulu fungsinya dalam sistem fisiologi dan kegiatan seperti saat berolahraga," Poole menambahkan. Para peneliti akan melanjutkan penelitian untuk menggali lebih jauh efek antioksidan ini pada saat latihan fisik.

sciencedaily.com | berbagai sumber | utami w