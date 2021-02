Terbenam di Lumpur Beira

TEMPO Interaktif , Beira - Kegersangan itu berakhir juga. Pada pelayaran sebelumnya, berangkat dari Pelabuhan Mina Raysut Salalah, Oman, 25 Oktober 2009, dan tiba di Mayotte, Afrika, 10 Desember 2009, semua kru replika kapal Phoenicia of Southampton kaum Adam. Pada ekspedisi kali ini, kapal layar berukuran 20 meter dan lebar 5 meter ini disegarkan oleh dua wanita, Alice dan Stephani Edward. Stephani lulusan Ancient History University of Nottingham, Inggris. Adapun Alice seorang landscaper Amerika.

Sementara itu, lima personel Angkatan Laut Oman, yang selama 47 hari bergabung dengan kami, pulang kampung untuk melakukan pelayaran sendiri dalam ekspedisi The Jewel of Muscat, replika kapal dagang abad ke-15.

Selain dua gadis itu, pendatang baru di kapal ini dari New Carolina, Amerika Serikat, adalah Daniel Hallstrom, Keith Johnson, Marmite, dan Nicolas Swallow, manajer proyek The Jewel of Muscat.

Akan halnya awak lama, saya, Abdul Aziz dari Jakarta, serta Julhan J. Nasir dan Sudirman S. Haruna, dua pelaut tradisional asal Pulau Pangerungan, Madura, Jawa Timur. Kapten kapal tetap Philip Beale asal Inggris. Ia kapten replika kapal Borobudur enam tahun lalu. Yuri Senada, pembuat film dokumenter asal Brasil, masih betah meneruskan pelayaran. Ia bergabung dengan Phoenicia dengan harapan film yang disutradarainya itu akan masuk nominasi Oscar 2011.

Kehadiran dua wanita itu membuat suasana kapal terasa berbeda, terutama urusan gizi. Sementara sebelumnya sarapan pagi cuma sereal dan air panas, kini ada beragam makanan. Tidak hanya itu. Kebiasaan kru cowok pun sedikit berbeda. Sebelumnya, buang air kecil bisa di sembarang tempat asalkan di pinggir kapal, sekarang mesti lihat-lihat dulu apakah ada kaum Hawa di sekitarnya.

Tapi jangan mengira kedua wanita itu sekadar pemanis. Mereka diperlakukan sama dengan awak cowok. Saat persiapan pelayaran, mereka pun ditugasi mengisi 100 jeriken berukuran 20 liter dengan air tawar untuk perbekalan 20 hari pelayaran Mayotte-Beira, Mozambik, sejauh 800 Nm (nautical mile. 1 Nm = 1,66 kilometer).

"Wah, kamu akan berotot seperti laki laki ketika kapal ini sampai di Suriah September nanti," candaku kepada Stephani, yang saat itu mengangkat dua jeriken sekaligus ke sekoci.

Saat kapal bersiap meninggalkan keelokan Grand Mayotte, Alice dan Stephani malah turut menarik jangkar 50 kilogram yang tersambung dengan rantai besi 40 meter.

"Enak kamu, Ziz, hanya megang kemudi, sedangkan dua cewek itu angkat jangkar," celetuk Keith Johnson, bapak tiga putri asal Florida, Amerika. Keith sedang menulis buku tentang hubungan antara bangsa Phoenicia dan suku Indian, yang konon DNA-nya berdekatan.

"Ya, saya manut saja apa kata Kapten," kataku.

Menjelang petang 19 Desember 2009, kapal Phoenicia memulai petualangannya untuk kesekian kali, kini dengan tujuan Pelabuhan Biera, Mozambik. Begitu keluar dari Grand Mayotte, kapal langsung dihantam gelombang dari arah lambung kiri. Kami khawatir guncangan kapal akan membuat dua perempuan itu mabuk. Ternyata dugaan kami salah.

"Alice, gimana kondisi kamu? Enggak mabuk, kan?" tanya Philip ketika akan memerintah Alice untuk memeriksa indikator genangan air di kapal. Alice langsung ngeloyor untuk memastikan air yang masuk ke kapal tidak melewati ambang batas sehingga tak akan menenggelamkan kapal.

Dua hari meninggalkan Mayotte, angin sedikit nakal, bertiup sepoi-sepoi dari barat laut. Terpaksa dua hari penuh kapal menggunakan mesin bekas merek Daf dan hanya bisa menempuh 100 Nm.

Dalam dua hari pertama itu, hujan mengguyur dengan deras disertai angin. "Kalau hujannya lama, bisa buat mandi, nih," kata Julhan. Pada hari ketiga, hujan turun mulai pukul 17.00 hingga 22.30--membuat kru yang kebagian jaga terpaksa basah kuyup, apalagi yang bertugas memegang kemudi.

Giliran Julhan memegang kemudi di bawah derasnya hujan. Ia mendapat tawaran dari Stephani, yang tak pernah terjadi sebelumnya. "Julhan, coffee or tea?" tanya Stephani sembari keluar dari kabin hanya untuk menawarkan minuman hangat kepada kakek satu cucu itu. "Ya, kopi dikasih gula," kata pelaut andal itu sambil menahan dingin.

Hujan membawa berkah karena dapat air tawar gratis dari langit. Kami mengumpulkan air hujan untuk mencuci pakaian dan mandi. Kalau mencuci dengan air laut, detergen tidak bekerja. Mandi dengan air hujan, rasanya lebih segar dan tak takut mata perih oleh air laut. Tapi hujan juga menimbulkan penderitaan bagi yang sedang jaga. Selain itu, yang namanya kapal kayu, tetap saja kebocoran terjadi pada bunk para kru, termasuk bunkernya Daniel dan Alice.

"Wah, basah semua pakaian kami," kata Alice. "Adil kan, yang jaga dan yang enggak jaga basah semua," seloroh Yuri Senada sambil memotret Alice dan Daniel yang kedinginan dengan baju basahnya.

Keadaan membaik ketika kami memasuki 15 derajat lintang utara. Mendung tebal tapi tak disusul hujan. Angin pun datang dari timur laut dengan kecepatan lumayan, yang mendorong kapal melaju hingga 4-5 knot. Selain itu, arus kanal Mozambik yang terkenal deras ikut mendekatkan kami ke Pelabuhan Beira.

"Beira adalah real Afrika setelah Pelabuhan Sudan," ujar Niklas. "Ya, setelah Sudan, kita hanya mengitari Afrika tanpa pernah menginjakkan kaki di benuanya. Coba bajak laut itu enggak sampai ke Pantai Tanzania, kamu bisa mendaki Gunung Kilimanjaro," kataku.

Empat hari empat malam berturut-turut kami menyaksikan meteor puluhan kali melintas, terkadang sampai menerangi kapal Phoenicia. Lumayan, kapal dapat penerangan selain hanya lampu kompas dan lampu navigasi jika ada kapal lain mendekat. Tapi kondisi ini malah membikin Yuri mengeluh.

"Wah, kurang tantangannya. Enggak ada lagi kucing-kucingan dengan bajak laut, enggak pakai ribut dengan kru asal Oman. Kalau begini terus, filmku kurang dramatis. Enggak bisa jadi nomine Oscar untuk kategori film dokumenter," canda Yuri pada saat makan malam.

Namun angin seperti mendukung harapan Yuri. Menjelang pergantian tahun, dan kami sudah 100 mil lagi dari Beira, angin bertiup lemah sekali. Bahkan bisa dikatakan mati angin. "Kalau bulan mengecil, pasti angin juga jarang bertiup. Tunggu sampai bulan mau naik, baru akan muncul angin," kata Julhan kepada kapten. Informasi itu jadi perdebatan. Menurut Philip dan kru Barat lainnya, bulan dan air laut hanya terkait soal pasang-surut. Tidak ada hubungannya dengan angin.

Tampaknya perkiraan Julhan dan Dirman benar. Hari berikutnya, dalam 24 jam, kami hanya meraih 40 Nm. Karena itu, Dirman mengusulkan kepada si kapten untuk segera menyalakan mesin Daf agar kapal bisa melaju 3 knot dan esoknya kapal diharapkan sudah berada di mulut Delta Beira. Usul pria Madura itu ditolak Philip.

Esoknya, pukul enam, air laut mulai mengalir memenuhi Delta Beira. Saat kami memasuki delta tanpa mesin, kapal dapat melaju dengan kecepatan 3-4 knot. Dari mulut delta hingga kolam Pelabuhan Beira, yang berjarak 15 Nm, jalurnya cukup rumit karena banyak pendangkalan. Ini yang membuat Philip bolak-balik melihat grafik elektronik lalu bergegas ke buritan untuk memberikan perintah kepadaku agar mengubah haluan kapal atau tetap pada sudut yang sama.

"Bem vindo a' Beira," ujar petugas pelabuhan dalam bahasa Portugis, yang artinya "selamat datang di Beira". "Como esta?" sapa petugas itu sambil membantu menarik tali kapal Phoenicia agar merapat.

"Estou bem," balas Yuri Senada, yang artinya kabar baik. Yuri fasih berbahasa Portugis karena ia warga negara Brasil, yang senasib dengan Mozambik karena sama-sama pernah dijajah Portugis.

Seminggu di Kota Beira, kapal Phoenicia terapung di atas lumpur karena di pelabuhan ini airnya sedang surut. Ketika kami mencoba melanjutkan pelayaran ke Ricard Bay, Afrika Selatan, pada 9 Januari 2010, angin selatan hanya mampu mendorong kapal melaju 0-1 Knot. Celakanya, kemudi tengah kami patah setelah 15 jam meninggalkan Pelabuhan Beira. Akhirnya Philip memutuskan kembali ke Beira.

Abdul Aziz, Kru Replika Kapal Phoenicia