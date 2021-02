Gigi Rusak Pertanda Kecanduan  

TEMPO Interaktif , Jakarta -Sejumlah masalah gigi yang parah pada remaja, diduga menjadi pertanda adanya kecanduan penyalahgunaan obat. Khususnya methamphetamin, demikian hasil penelitian di Amerika Serikat.

Para peneliti mengumpulkan data medis dari U.S. National Health and Nutrition Examination Survey. Khususnya tentang kesehatan mulut dari 300 pecandu methamphetamin dan membandingkannya dengan kesehatan gigi bukan pecandu.

Sekitar 40 persen dari pecandu, ternyata memiliki masalah gigi serius. "Termasuk di dalamnya gigi ompong, dibanding bukan pecandu obat," demikian ulasan peneliti yang berasal dari University of California, Los Angeles dalam laporannya di Journal of the American Dental Association, edisi Maret.

Peneliti juga menemukan pengguna methamphetamin yang merokok atai menghirup obat terlarang, punya nilai kesehatan gigi yang sangat rendah, dibanding mereka yang menggunakan obat suntik.

Sekaligus pengguna obat lebih mungkin mengalami kecanduan berat dibanding yang menggunakan suntikan. Bukan berarti pengguna obat terlarang suntik lebih aman. Karena penyebab suntikan obat terlarang juga penyumbang terbesar penularan HIV/AIDS.



HealthDay News / utami w