Kopi Sahabat Jantung  

TEMPO Interaktif , Jakarta - Kabar sedap bagi penggemar kopi. Beberapa penelitian yang dipresentasikan di American Heart Association (AHA) di San Francisco, Amerika Serikat menyebut peminum kopi berisiko lebih rendah mengalami masalah irama jantung abnormal.

Tak ada bukti, minum beberapa cangkir tiap hari akan meningkatkan risiko aterosklerosi, atau penebalan dinding pembuluh darah yang bisa mengakibatkan serangan jantung atau masalah pembuluh darah lainnya. Bahkan penelitian itu juga menyebut ada sesuatu dalam kopi yang bukankafein yang mungkin bermanfaat mengurangi risiko diabetes pada wanita. Khususnya bagi si penyeruput kopi jawa.

Tapi tak semua laporan tahunan AHA dalam konferensi Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention and Nutrition, Physical Activity and Metabolism adalah berita baik bagi pecinta kopi.

Salah satu laporan menyebutkan ada hubungan potensial antara peminum kopi dan tekanan darah tinggi. Tapi efek tersebut disebut sekadar sedang-sedang saja. Dan seperti hasil penelitian lain disebut teuan itu tidak berdasarkan percobaan dengan kontrol -- standar emas bagi sebuat penelitian akan risiko dan keuntungan suatu hal. Penelitian ini hanya berdasar pada studi observasi, yang tidak mengikutkan beberapa faktor kemungkinan lain

Penelitian tentang irama jantung dilakukan atas 130.054 anggota Kaiser Permanente Medical Care Program, yang dirawat di rumah sakit karena gangguan irama jantung. Sekitar dua persen dari mereka dirawat di rumah sakit karena fibrilasi abnormal salah satu jenis keluhan irama jantung abnormal paling sering terjadi.

"Tapi risiko ini 18 persen lebih rendah pada mereka yang biasa minum kopi empat cangkir atau lebih dalam sehari," kata Dr. Arthur Klatsky, konsultan senior program kardiologi yang melakukan penelitian ini.

Penelitian ini memang tidak memberi alasan mengapa kopi bisa mengurangi masalah irama jantung. " Bisa jadi karena peminum kopi adalah juga mereka yang punya diet yang lebiuh baik dan lebih banyak berolahraga,"katan Klatsky. Intinya kata Klatsky, peminum kopi tak lantas harus berhenti minum kopi karena mengalami masalah irama jantung.

Penelitian lain yang melibatkan 3000 orang selama 20 tahun membuktikan tak ada hubungan antara konsumsi kopi dan aterosklerosis di setiap kelompok demografis tertentu. Partisipan penelitian ini termasuk mereka yang minum lebih dari empat cangkir per hari.

Sementara penelitian ketiga adalah berdasarkan penelitian jangka panjang terhadap Women's Health Study. Penelitian ini memberikan penelitian yang mungkin terjadi akan rendahnya insiden diabetes tipe 2 yang muncul seiring pertambahan usia -- diantara para peminum kopi.

Peneliti membandingkan 359 wanita pasca menopouse pengidap diabetes tipe 2 dan 359 wanita bukan pengidap penyakit ini. Mereka menemukan perempuan yang minum kopi berkafein empat cangkir atau lebih, 56 persen berisiko lebih rendah mengalami diabetes tipe 2 dibanding mereka yang tak minum kopi. Tapi Dr. Atsushi Goto, dari University of California, Los Angeles, yang mempresentasikan penelitian ini, mengatakan perlu penelitian lebih lanjut lagi.

Sementara penelitian yang menghubungkan konsumsi 1-3 cangkir kopi per hari meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dihadirkan Dr. Liwei Chen, asisten pengajar epidemiologi di Louisiana State University School of Public Health. Ia menggunakan data dari enam penelitian yang mencakup 172 ribu partisipan. "Meski efek kopi terhadap tekanan darah tinggi ini bersifat moderat, kami menyarankan mereka yang ingin mengendalikan tekanan darahnya untuk mengurangi kopi," kata Chen

HealthDay News/ utami w