Estrogen plus Progestin Meningkatkan Risiko Kanker Paru pada Wanita  

TEMPO Interaktif , Oregon - Perempuan berusia 50 sampai 76 tahun pemakai estrogen plus progestin selama 10 tahun atau lebih berisiko terkena kanker paru. Demikian menurut studi baru yang diterbitkan Journal of Clinical Oncology edisi online. Meski demikian, risiko akibat terapi penggantian hormon (HRT) dengan estrogen plus progestin ini lebih kecil ketimbang risiko kanker paru akibat merokok.

"Meskipun penggunaan HRT menurun dan tidak direkomendasikan kecuali untuk terapi jangka pendek terhadap gejala menupause, hasil penelitian kami menunjukkan jutaan perempuan masih berisiko terkena kanker paru," kata Chris Slatore, asisten profesor di Sekolah Kedokteran Universitas Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan Oregon, Amerika Serikat.

Untuk menyelenggarakan riset ini, Slatore dan koleganya mengulas data yang dikumpulkan dari 2000 sampai 2002 di Studi Gaya Hidup dan Vitamin di negara bagian Washington.

Para peneliti juga telah menentukan bahwa penggunaan estrogen dan progestin selama 10 tahun lebih berkaitan dengan meningkatnya risiko kanker dibanding dengan yang tidak menggunakan HRT.

ScienceDaily/Ngarto F