Ditemukan Vaksin Chikungunya

TEMPO Interaktif

Jakarta

- Vaksin untuk virus chikungunya berhasil diujicobakan pada monyet. Demikian hasil eksperimen oleh para peneliti dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases, University of Texas Medical Branch di Galveston, Purdue University, dan Bioqual Inc.

Seperti digambarkan di makalah yang dimuat Nature Medicine edisi Maret ini, vaksin dibuat dari "virus-laksana partikel" yang tak terinfeksi. Vaksin tampak seperti chikungunya itu untuk membuat sistem kekebalan kera, yang menciptakan antibodi yang melindungi monyet dari infeksi virus yang sesungguhnya.

"Penemuan vaksin ini merupakan sebuah kerja yang hebat untuk melindungi kera dari chikungunya," kata Stephen Higgs, salah seorang penulis makalah itu. "Bahwa vaksi bekerja dengan baik di tubuh primata merupakan berita gembira. Kera cukup mirip dengan manusia dalam merespons chikungunya dan kami perlu mengembangkan vaksin yang efektif bagi manusia untuk menangkal virus ini," ujarnya.

ScienceDaily/Ngarto Februana