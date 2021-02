Dr Susilo Chandra, SpAN(K)

TEMPO Interaktif , Betotan bas dokter Susilo pada malam itu tampak energetik. Bersama kelompok musik Family & Friends, dia menghipnotis tamu asing yang terdiri atas para dokter jempolan. Tidak sembarangan, di panggung mungil ruang Ceria Hotel Shangri-La, dia berkolaborasi dengan pendekar gitar Indonesia, Doni Suhendra, dan pelantun keroncong terkenal 1980-an, Wiwiek Sumbogo--musisi tenar lain yang terhitung masih satu keluarga dengannya.

Susilo membawakan tembang lawas, seperti That What Friends Are For dan I Wanna Dance with Somebody--semuanya sebanyak 10 lagu. Para tamu tampak mengapresiasi suasana yang ditampilkannya pada malam itu. "Kebanyakan mereka merasa kembali ke zaman mahasiswa dulu," dokter kelahiran Jakarta ini bercerita kepada Tempo di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pekan lalu.

Bentuk apresiasi lain yang diberikan para dokter bukan cuma saat dia membetot bas. Pagi harinya, Jumat silam, sebelum manggung pada malam itu, sebuah Organisasi Anestesi Internasional, The Royal College of Anaesthetists (RCOA), yang berbasis di London, memberikan penghargaan "Fellowship by Election" kepadanya.

Penghargaan ini setingkat dengan penghargaan bergengsi Fellow of the Royal College of Anaesthetists, yang baru pertama kali diberikan RCOA kepada dokter Indonesia. Plakat penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RCOA Profesor Chris Dodds. Penyerahan plakat itu bersamaan dengan acara simposium tahunan dokter spesialis anestesi ke-7 Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Di kalangan dokter anestesi dalam negeri dan Asia Tenggara, Susilo memang dikenal inovatif. Terobosannya dalam bidang persalinan, yaitu teknik Intrathecal Labour Analgesia, dipakai di Singapura, Vietnam, Thailand, India, Bangladesh, serta Pakistan. Penemuannya ini mengenalkan proses persalinan tanpa nyeri pada perempuan.

"Saya cuma menambahkan satu macam obat dari teknik yang dulu ada. Tambahan itu adalah obat narkotik morfin, yang kadarnya aman dan tidak mempengaruhi bayi," ujarnya. Suntikan, dijelaskan oleh bapak tiga anak ini, dilakukan di sumsum tulang belakang. Letaknya jauh di bawah--yang ada cairan otaknya. Suntikan memakai jarum kecil yang berisi obat anestesi saat bukaan tiga atau empat.

Efek obat anestesi ini berlangsung hingga belasan jam. Efek ini, menurut Susilo, berpengaruh positif terhadap mental bayi, karena ibu merasa tenang saat melahirkan. Cuma memang ada efek samping yang mungkin timbul pada sang ibu, seperti tekanan darah menurun, sakit kepala, serta mual dan muntah. Tetapi gejala itu, menurut dia, bisa dicegah dengan mengkonsumsi obat.

Rupanya sepak terjang Susilo diamati dengan seksama oleh RCOA. Mereka mengikuti ceramah serta kuliah dirinya di beberapa rumah sakit daerah di Indonesia dan luar negeri. Selain itu, sebelum menerima penghargaan RCOA ini, Susilo sudah dianggap sebagai "Bapak Analgesia", khususnya pada proses persalinan. Dari situ, RCOA menilai Susilo layak menerima apresiasi, karena berhasil mengembangkan ilmu anestesi.

Susilo sedikit tidak menyangka dunia medis membawanya go internasional. Padahal, sewaktu kuliah di tingkat lima kedokteran di Universitas Indonesia, dia sempat tergoda untuk beralih bidang, yaitu menjadi pemusik. Pasalnya, dia sudah bisa mengarang lagu, yang kemudian dibawakan oleh penyanyi terkenal era 1970-an, Rafika Duri. Susilo sendiri belajar main gitar dari pacarnya, yang sekarang menjadi istrinya, selama 30 tahun.

Dunia musik adalah bagian penting dari Kepala Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSCM ini. Tiap bulan Susilo pasti bermain musik bersama keluarga saat acara arisan. Tak cuma itu, dia juga membentuk kelompok musik bersama dokter penyakit dalam dan bedah jantung di RSCM.

President of Indonesian Society of Obstetric Anesthesia ini mengaku gandrung dengan musik semi-jazz. Basis idolanya adalah John Pattituci dari Chick Corea Electric Band. Koleksi lagu jazz di telepon selulernya ada sekitar 700 buah. "Maka profesi saya adalah pemusik, dan dokter anestesi adalah hobi saya," dia berkelakar.

Namun impiannya tetap mengawang di dunia medis. Dia berniat menyejajarkan dokter anestesi dalam negeri dengan dokter di Barat. Setiap lima tahun, menurut Susilo, dokter anestesi harus diresertifikasi. Dia pun membuat program yang dia adopsi dari Eropa, yang sudah melaksanakan program itu sejak 25 tahun lalu. "Anestesi itu pekerjaannya di nyawa. Jadi ilmu-ilmu dasar yang dimiliki harus kuat," Susilo menegaskan. | HERU TRIYONO