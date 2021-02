Titik Nol Akan Dijadikan Kawasan Wisata Gabungan  

TEMPO Interaktif

, Yogyakarta - Akses jalur beberapa obyek wisata dan bangunan cagar budaya yang berada di kawasan titik nol Malioboro akan digabung melalui jalur penghubung pada lima tahun ke depan. Obyek-obyek wisata yang dimaksud adalah Taman Pintar, Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Benteng Vredeburg, Gedung Agung, Bank Indonesia, Museum Sonobudaya, dan Kantor Pos Besar. Upaya tersebut salah satunya untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan jumlah wisatawan ke Yogyakarta.

“Jadi nanti akan ada jalur yang langsung menghubungkan obyek-obyek wisata titik nol sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung,” kata Kepala Dinas Pariwisata DIY Tazbir dalam soft opening jalur three in one Taman Pintar, Taman Budaya Yogyakarta, dan Benteng Vredeburg, Jumat, 11 Maret 2010.

Penggabungan tersebut rencananya bisa dengan membuat jalur under pass atau semacam terowongan di bawah tanah. Khususnya untuk menghubungkan kompleks Taman Pintar, TBY, dan Benteng Vredeburg yang berdekatan dengan gedung Bank Indonesia, Kantor Pos Besar, Museum Sonobudaya, dan Gedung Agung. Sedangkan untuk obyek wisata yang lokasinya berdekatan cukup dengan membuat pintu penghubung seperti yang telah dibangun untuk menghubungkan Taman Pintar, TBY, dan Benteng Vredeburg.

“Untuk rencana lima tahun ke depan itu baru dirumuskan dengan melibatkan ahli. Sekarang kompleks Taman Pintar, TBY, dan Benteng Vredeburg dulu,” kata Tazbir.

Lebih lanjut Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata DIY Hery Lancono menambahkan, penggabungan akses jalur dengan pintu penghubung di tiga obyek wisata tersebut merupakan tahapan awal. Tahap selanjutnya adalah penataan lingkungan sehingga obyek-obyek wisata tersebut menjadi satu kesatuan kawasan yang masing-masing mempunyai luas 2,2 hektare di Benteng Vredeburg, 1,2 hektare di TBY, dan 1,2 hektare Taman Pintar.

“Dengan pintu penghubung, pengunjung bisa masuk dari lokasi mana pun,” kata Hery.

Dia mencontohkan, pengunjung yang masuk melalui Benteng Vredeburg bisa langsung menuju ke TBY dan Taman Pintar melalui pintu pengubung. tanpa harus memutar jalan. Begitu pula jika ingin ke Benteng Vredeburg, pengunjung bisa melalui Taman Pintar atau TBY. Sedangkan terkait tarif tiket tergantung pada kebijakan tiap-tiap obyek wisata.

“Untuk tiket masuk TBY dan Taman Pintar gratis, tapi tiket masuk Benteng Vredeburg bayar,” kata Hery.

Tiket masuk Benteng Vredeburg Rp 750 untuk dewasa dan Rp 500 untuk anak-anak. Sedangkan Taman Pintar hanya membayar tiket ketika masuk ke tiga lokasi obyek. Yakni tiket masuk gedung pendidikan anak usia dini seharga Rp 1.000 untuk anak usia 2-7 tahun, tiket masuk gedung Memorabilia Rp 1.000 per anak dan Rp 2.000 per orang dewasa, serta tiket masuk gedung kotak dan oval seharga Rp 5.000 untuk anak dan Rp 10.000 per orang dewasa.

Menurut Kepala Kelompok Kerja Penyajian dan Publikasi Benteng Vredeburg, Suharja, jumlah pengunjung di Benteng Vredeburg selama kurun 2009 sebanyak 103.000 orang. Sedangkan pengunjung Taman Pintar pada 2009 sebanyak 1,74 juta.

PITO AGUSTIN RUDIANA