Bila Wartawan Jadi Koki  

TEMPO Interaktif , Jakarta -Kehebohan melanda area kolam renang di Hotel Four Season, Jakarta, beberapa waktu lalu. Bukan karena ada anak yang terjatuh di kolam renang, melainkan ada sebuah kompetisi memasak. Ya, siang itu para juru warta sedang berubah peran menjadi juru masak. Bisa terbayang bagaimana hebohnya kegiatan memasak para kuli tinta itu?

"Ngaduknya kurang cepet tuh, ntar enggak ngembang adonannya," ujar Eva, salah satu wartawan media online. Rupanya, siang itu para wartawan ditantang membuat sebuah resep baru: pancake pineberry fantasy.

Dewan juri, yang salah satunya anggotanya adalah koki ternama Farah Quinn, memberi waktu selama 15 menit. Alhasil para wartawan pun lintang pukang berlomba menyelesaikan resep yang dilombakan.

Lomba ini diikuti 10 kelompok. Setiap tim terdiri atas tiga orang. Mereka menimbulkan kelucuan, kehebohan, semangat, hingga sikap pasrah, yang mewarnai lomba itu selama 15 menit. Kehebohan terjadi, mulai pembagian tugas yang memecah telur, mengaduk, memanaskan penggorengan, hingga menghias kue.

Terlebih bagi mereka yang jarang masuk ke dapur, mixer, spatula, penggorengan, serta kompor pun menjadi barang yang aneh dan menyulitkan.

"Gue mendingan disuruh ndandani model, deh, daripada disuruh misahin putih dan kuning telornya," kata Lily dari majalah Cleo. "Gue yang potong-potong cokelatnya, ya," ujarnya penuh percaya diri.

Kepanikan pun semakin melanda para peserta saat juri mengumumkan bahwa waktu memasak tinggal 5 menit. Teriakan para peserta bercampur kepanikan menjadi pemandangan yang seru.

"Pancake-nya sudah gosong, ayo dibalik saja!" Rasyid, seorang wartawan yang berteriak dengan semangat. Dan pluk, pancake yang belum matang di bagian atasnya pun sontak berubah menjadi potongan-potongan adonan setengah matang tak berbentuk. "Hey, what are you doing with this cake?" ucap Farah Quinn, yang mengunjungi Rasyid dan timnya.

Aksi gagal Rasyid serta celetukan Farah sontak menimbulkan kehebohan bagi kelompok lain. Mereka menertawakan bentuk kue yang hancur lebur itu. "Rasanya apa, tuh? Padahal sudah pakai penggorengan mahal. Bagaimana jadinya kalau pakai penggorengan murah," Hesti, salah seorang wartawan berseloroh.

Dengan sikap bijak, Farah menengahi kehebohan ini. Ia menjelaskan, kegagalan pancake itu disebabkan oleh faktor proses pengadukan adonan serta besarnya api saat memasak. "Apinya terlalu besar, jadi matangnya tidak rata, hanya di bagian bawah," tuturnya. Mendengar penjelasan Farah, Rasyid, si koki dadakan, gagal membela diri, "Ya, wajarlah, namanya juga cowok jarang ke dapur," dia menimpali dan langsung disambut gelak tawa para peserta lain.

Tak mau kalah strategi, para peserta lomba pun meminta tambahan waktu 5 menit untuk menghias kue. "Kami perlu waktu untuk mengkhayal dulu. Sesuai dengan nama pancake-nya: pancake pineberry fantasy," ujar salah seorang peserta. Dan rayuan pun berhasil, juri memberi tambahan waktu untuk menghias kue.

Berbagai hiasan, mulai cokelat, stroberi, sampai cery, pun tumpah-ruah di atas cake itu. "Pokoknya ditabur-tabur di atasnya aja, biar ramai dan cantik," kata Lily. "Soal rasa, urusan belakangan, deh," ujarnya sambil senyum.

Tett..., bel penanda waktu lomba berakhir pun berbunyi. Semua peserta wajib meninggalkan tempat memasak. Berbagai ekspresi menghiasi raut wajah mereka. Ada yang tertawa terbahak, tersenyum simpul, bahkan ada yang menghela napas panjang menunggu pengumuman pemenang. "Gue mending disuruh nulis laporan panjang, deh, daripada masak. Ampun deh!" Hesti berbisik kepada teman di sebelahnya.

Dan saat yang ditunggu pun tiba, dewan juri mengumumkan pemenang lomba. Seperti kompetisi yang ada, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Namun kemenangan rupanya bukan menjadi tujuan para wartawan itu.

Meski kalah, senyum tetap mengembang di wajah para juru warta itu. Bagi mereka, menjajal hal yang baru rupanya menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan, klik! Kamera pun mengabadikan senyum kemenangan atas pengalaman baru yang mengesankan itu. | S IKA SARI