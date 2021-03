Label Lokal Berkiprah Global  

TEMPO Interaktif , Jakarta - Liquica Anggraini Raden Roro, namanya masih belum banyak dikenal sebagai perancang. Namun, sesungguhnya kiprahnya telah mendunia setelah ia meluncurkan label dengan namanya sendiri Raden Roro di New York, Amerika Serikat, tiga tahun lalu.

Perempuan 33 tahun kelahiran Bandung ini mulai melebarkan sayap di tanah air dengan menggandeng retail Harvey Nichols di Grand Indonesia. Ia tertarik mendalami dunia fashion sejak pertama kali menginjakkan kakinya di kota fashion dunia, New York, sepuluh tahun lalu. Ia belajar mode di Fashion Institute Tecnology.

Baginya mode merupakan sesuatu dengan nilai ekstra yang membuat seseorang komplit, berkarakter dan bisa membuat orang bahagia. Kali ini, dalam koleksinya yang dipergelarkan di Fashion Week MAP di Jakarta pekan lalu, ia ingin menampilkan sosok wanita yang tidak hanya menampilkan sesi feminimnya tetapi juga maskulinnya. "Saya suka sentuhan maskulin, seperti boy-shirt," kata Liquica yang ditemui sebelum pagelarannya itu.

Liquica memilih warna-warna yang tidak identik dengan wanita seperti pink atau ungu. Sebaliknya, ia justru memakai warna-warna maskulin seperti hitam, khaki, abu-abu pucat, atau warna-warna army dan navy, serta marun. Ia mengaku tak memilih tema tertentu, karena inspirasinya bisa datang kapan saja dalam kegiatannya sehari-hari.

Selain itu, ia pun tidak ingin hanyut dalam tren yang sedang disukai orang pada umumnya. Dia ingin karyanya bisa dikenakan sepanjang waktu, kapanpun dengan gaya trendi.

Koleksi Liquica telah dipasarkan di beberapa kota di Amerika seperti Arkansas, California, Georgia, Illinois, Minnesota, South Carolina, Virginia dan New York. Juga sudah merambah beberapa negara seperti Jepang, Dubai, dan Puerto Rico. Kini, kehadirannya di Jakarta sebagai pulang kampung dan melebarkan pasarnya di sini.

Kedatangan Liquica disambut PT Mitra Adiperkasa (MAP), peritel Indonesia yang rutin menghadirkan brand-brand mewah dunia di Tanah Air, penyelenggara Fashion Week MAP ini. Hammarliandi Maila, Manager Divisi Marketing dan Merchandising, menyebut label Roro milik Liquica terkenal karena keunikan, timeless, memakai bahan mewah yang dikerjakan oleh ahlinya.

Pagelaran koleksi Liquica itu pun menjadi pembuka pekan mode yang diiukuti sederet label ternama lainnya seperti Loewe, Max Mara, Dorothy Perkins, Givenchy, Marks & Spencer, Nine West, dan masih ada sederet lainnya. Pelanggan ajang ini memang kalangan menengah ke atas, dan store Harvey Nichols tempat hang out bagi kaum berduit. "Targetnya memang middle up to upper," kata Maila.

Selain Raden Roro, ajang ini menggandeng beberapa perancang lokal lainnya seperti Barli Asmara, Sapto Djojokartiko, dan Kleting. Ke depan MAP masih akan menambah kerjasama dengan perancang lokal lain. Sederet koleksi para perancang ini diharapkan bisa menembus pasar dunia dan menjadi tren bagi masyarakat lokal hingga global. AQIDA SWAMURTI