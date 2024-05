Asyiknya Sing Along di Java Jazz Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu yang mungkin menjadi penyemangat masyarakat untuk datang ke festival musik adalah agar bisa ikut bernyanyi bersama. Apapun yang dinyanyikan para artis di panggung, penonton pun ikut sing along, alias bernyanyi bersama. Bahkan Sing Along pun menjadi salah satu tema penyanyi yang tampil pada 24 Mei 2024 Java Jazz Festival 2024, yaitu Sing Along with Ruth Sahanaya, Andien ,Teddy Adhitya, Teza Sumendra (Music Directed by Nikita Dompas).

Pada penampilan BNI Hall di hari pertama Java Jazz Festival 2024 itu, para penyanyi menyanyikan lagu-lagu pop terkenal yang tentu saja mengajak para penonton untuk ikut bernyanyi. Andien menyanyikan lagu Sometimes yang pernah dipopulerkan oleh Britney Spears. Bedanya, ia menyanyikannya dalam nuansa Jazz. Lagu Sometimes yang sangat populer di tahun 2000an membuat para penonton untuk ikut bernyanyi.

Baca Juga: Erwin Gutawa Gandeng Ardhito Pramono Hingga Rafi Sudirman Kenang Lagu January Christy

Sing Along with Ruth Sahanaya, Andien, Teddy Adhitya, Teza Sumendra (music Directed By Nikita Dompas)/Tempo-Mitra Tarigan

Andien yang mengenakan dres mini warna silver kebiruan pun menyanyikan lagu andalannya, Moving On. Dengan tempo yang berbeda, ia pun membuat lagu Moving On, yang bernuansa ceria, itu menjadi nuansa Jazz. Walau begitu, kembali penonton terus bersemangat untuk bernyanyi bersama.

Begitu juga Ruth Sahanaya. Penyanyi bersuara emas ini pun menyanyikan lagu andalannya, Bawa Daku Pergi, menjadi nuansa Jazz. Para penonton kembali ikut sing along.

Baca Juga: Menteri Dito Ingin Java Jazz Jadi Ajang Musisi Muda Berkreasi

Kegiatan bernyanyi bersama tidak hanya dilakukan di dalam ruangan Java Jazz Festival 2024. Para pengunjung pun diajak berkaraoke bersama di berbagai booth besar di luar ruangan. Pada Lounge Teh Botol Sosro Java Jazz Festival 2024, terdapat sebuah layar yang berisi lirik lagu-lagu populer. Pembawa acara di booth itu akan bernyanyi sambil diiringi musik dan membuat para pengunjung ikut bernyanyi dan juga bergoyang. Saat Tempo berkunjung ke booth itu, pembawa acara menyanyikan lagu Ular Berbisa yang pernah dibawakan Hello. Tak jarang pembawa acara di booth itu turun ke penonton dan mengarahkan mikrofon ke mulut penonton yang ikut berkomat kamit bernyanyi membaca lirik yang tersedia di layar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bila si pengunjung percaya diri, pembawa acara pun akan menggaet penonton untuk ikut bersamanya berkaraoke di atas panggung di booth itu. Beberapa di antara pun ada yang memilih berjoget di tempat.

Booth MLD Spot di Java Jazz Festival 2024/Tempo-Mitra Tarigan

Kegiatan sing along pun terjadi di booth MLD. Di booth itu pun ada lirik lagu yang besar, sehingga pengunjung bisa membaca lirik lagu sehingga sesuai dengan alunan nada yang tersedia. Tempo melihat para pengunjung ikut heboh menyanyikan lagu Cari Jodoh yang dipopulerkan grup Wali. Para pengunjung pun ikut joget dan bernyanyi bersama mengikuti alunan musik.

Anda berminat ikut sing along di Java Jazz Festival 2024?

Pilihan Editor: Java Jazz Festival 2024 Siap Digelar, Ada 11 Panggung yang Bisa Dinikmati