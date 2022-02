10 Rekomendasi Film Romantis untuk Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Valentine, ada berbagai macam perayaan yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang pergi makan mewah bersama pasangan, ada juga yang memutuskan untuk wisata perjalanan satu hari bersama sahabat. Namun, tak sedikit yang memutuskan untuk menikmati hari dengan rebahan dan nonton maraton film.

Di Hari Kasih Sayang mungkin orang ingin menonton film-film yang menghangatkan hati bersama pacar, sahabat, ataupun keluarga. Dilansir dari Realsimple, berikut 10 rekomendasi film dengan genre romantis dan manis, yang membuat penonton senyum-senyum sendiri.

Moulin Rouge

Karnaval musik dan eye candy Baz Luhrmann ini adalah film romantis yang sempurna untuk penggemar budaya pop. Belum lagi, siapa yang tak suka melihat Ewan McGregor bernyanyi? Film ini bisa ditonton di Hulu.

Emily in Paris

Kisah berbusa dan bersoda tentang seorang Amerika di Paris ini terjadi di kota paling romantis yang legendaris. Apalagi yang tak bisa dicintai dari film ini. "Emily in Paris" dapat ditonton di Netflix.

The Time Traveler's Wife

Berdasarkan buku terlaris Audrey Niffenegger, kisah cinta rumit dari pasangan yang hidupnya saling terkait, bahkan ketika pria itu jatuh bolak-balik sepanjang waktu adalah pilihan yang manis dan sentimental. Sebaiknya persiapkan tisu sebelum menonton. Serial baru berdasarkan buku ini akan tayang perdana di HBO Max 2022 ini.

Marry Me

Romansa streaming baru ini menampilkan J. Lo sebagai bintang pop besar yang jatuh cinta pada pria biasa. Film "Marry Me" dapat ditonton di Peacock.

The Fault in Our Stars

Film yang meluncurkan seluruh genre film tentang remaja sakit kronis yang sedang jatuh cinta masih menjadi yang terbaik di antara yang lain. Siapkan tisu juga untuk film ini. "The Fault in Our Stars" dapat ditonton di Disney+.

Pride and Prejudice

Putuskan berapa banyak waktu yang ingin diinvestasikan dalam kisah klasik Jane Austen tentang Elizabeth Bennet dan romansa Darcy, film ini adalah seri mini Colin Firth dan film Keira Knightley di tempat yang sama. "Pride and Prejudice" dapat ditonton pada HBO Max.

Say Anything

Tonton Gen X klasik jika hanya untuk serenade boombox yang ikonik, "Say Anything" di HBO Max.

Gentleman Jack

Jangan lewatkan streamer HBO Max untuk pertama kalinya. Tetapi, ini didasarkan pada kisah nyata Anne Lister, wanita abad ke-19 yang dirayu banyak wanita di zamannya. Gentleman Jack dapat ditonton di HBO Max.

Chocolat

Romansa Juliette Binoche dan cokelat bahkan lebih menggairahkan daripada cintanya pada Johnny Depp. Siapkan sesuatu yang manis saat menonton. Tonton "Chocolat" di Netflix.

Ammonite

Drama periode ini menampilkan romansa rahasia antara ahli paleontologi Mary Anning dan ahli geologi Charlotte Murchison. "Ammonite" bisa ditonton di Hulu.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

