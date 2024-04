Pameran K-Pop D'Festa Siap Hadir Selama 45 Hari di Jakarta, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar K-Pop akan segera dimanjakan dengan pameran K-Pop D'Festa, di Jakarta. Pameran ini bakal diselenggarakan selama 45 hari, yang dimulai tanggal 7 Juni hingga 21 Juli 2024. Director TYO First Edition, Hezranov Oliver menjanjikan kalau D'Festa akan menawarkan pengalaman yang imersif, interaktif dan tak terlupakan bagi penggemar K-Pop.

Hezranov mengatakan akan ada beragam foto para penyanyi K-Pop dari Dispatch yang belum pernah dirilis sebelumnya. "Pameran ini tentunya pasti akan berbeda dengan yang pernah ada karena Dispatch salah satu paparazi terkenal di Korea Selatan dan memiliki power besar, mereka pun punya showcase hasil konten eksklusif yang hanya ada di D'Festa," kata Hezranov pada Selasa 23 April 2024 di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Sebelumnya, D'Festa adalah festival K-POP asal Korea Selatan yang ikonik. Festival ini bahkan sempat terselenggara di Jepang dan juga Vietnam. Kali ini, D'Festa Jakarta 2024 siap hadir di Indonesia. Akan ada tiga elemen utama yang unik dan interaktif dalam pameran tersebut, yaitu The Movie, The Exhibition dan The Experience.

Melalui The Movie, pengunjung dapat menikmati film musik eksklusif dari 69 artis K-POP ternama. Sementara The Exhibition menampilkan pameran menarik mengikuti jejak perjalanan K-Pop dari masa lalu hingga saat ini. Sedangkan di bagian elemn The Experience, para penggemar K-Pop bisa berinteraksi langsung dengan konten K-Pop melalui aktivitas seru dan pengalaman yang interaktif.

"Acara ini adalah perayaan budaya K-POP yang mencerminkan cinta dan dedikasi penggemar K-POP di Indonesia. Dengan kapasitas yang besar, kami yakin festival pameran ini dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dan budaya, sehingga nantinya bisa meningkatkan traffic pariwisata dari dan ke Jakarta, mendukung bisnis lokal, serta memperkuat hubungan antara Indonesia dan Korea," katanya.

Belanja Merchandise

Chief Executive Officer dari SAURA Entertainment, Martha D. Silalahi, mengatakan di festival ini para penggemar K-Pop bisa memborong beragam merchandise menarik untuk menambah koleksi mereka. memberitahukan kalau pengunjung nantinya tidak hanya bisa menikmati konten eksklusif saja. Mereka juga dapat membeli merchandise yang hanya bisa didapatkan di pameran D'Festa.

Setelah mendapat tiket, Martha mengatakan kalau pengunjung juga akan diberikan gift berupa lanyard yang berisikan foto para idol lengkap dengan tanda tangannya.

"Nantinya setelah redeem tiket akan diberikan gift dengan foto idol random dari 69 artis. Setiap jamnya nanti akan dibatasi 300 orang saja di dalam pameran. Tiket juga bisa menjadi cara membeli merchandise, karena hanya yang punya tiket yang bisa membeli," kata Martha.

Martha mengatakan festival pameran D’Festa Jakarta 2024 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penting bagi budaya K-POP, dengan fanbase yang besar, berdedikasi dan juga berpengaruh. “Budaya K-POP sendiri telah melampaui hiburan biasa dan menjadi jembatan budaya yang menghubungkan orang dari berbagai latar belakang. Dampaknya pun telah terlihat dalam tren mode, tarian, dan bahasa, sehingga menunjukkan rasa persatuan global di antara penggemar,” ujar Martha.

PTC Event Management Assad Amar mengatakan kehadiran D’Festa Jakarta 2024 akan menjadi gelaran pameran yang sangat dinantikan oleh penggemar K-POP di seluruh Indonesia. “Suatu kehormatan besar bagi kami bisa turut serta dalam D’Festa Jakarta 2024. Sebagai partner, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi industri hiburan dan pariwisata di Indonesia,” kata Assad.

