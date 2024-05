50 Penari Daerah Lolos Final Audisi Pagelaran Sabang Merauke

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - President Director & CEO iForte Ferdinandus Aming Santoso menyampaikan bahwa sebanyak 50 penari dari berbagai daerah di Indonesia lolos audisi Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway. "Kami menggelar 'The Audition' sehingga penari-penari berbakat di seluruh pelosok Indonesia bisa turut tampil di pertunjukan kolosal yang digelar di panggung berstandar Internasional," kata Aming dalam konferensi pers Final The Audition Pagelaran Sabang Merauke di Jakarta, Senin 6 Mei 2024.

Aming menjelaskan, Pagelaran Sabang Merauke tahun 2024 ini membuka kesempatan bagi penari berbakat di seluruh daerah untuk turut berpartisipasi. Adapun sebanyak 124 penari dengan latar belakang budaya dan genre tari yang berbeda-beda turut ambil bagian dalam acara audisi.

Ia menyebut, para peserta diwajibkan merekam diri mereka membawakan tarian wajib dan tarian kreasi yang kemudian dikirimkan kepada panitia secara daring.

Ratusan penari ini kemudian diseleksi dengan ketat, hingga kemudian sebanyak 50 penari berhasil lolos mengikuti acara final The Audition yang akan digelar pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Grand Indonesia, Jakarta.

Selanjutnya, akan dipilih 22 penari yang dipastikan tampil dan bergabung dengan lebih dari 300 seniman dalam Pagelaran Sabang Merauke pada pada tanggal 17 dan 18 Agustus mendatang.

Para dewan juri terdiri atas penari senior Didik Nini Thowok, musisi Isyana Sarasvati, sutradara Rusmedie Agus, koreografer Sandhidea Cahyo Narpati dan pemerhati seni Giok Hartono. "Ini kesempatan bagi penari berbakat dalam pagelaran kolosal teatrikal bersama lebih dari 300 seniman musik dan tari," ujarnya.

Lebih lanjut Aming menyampaikan, Pagelaran Sabang Merauke bertajuk "The Indonesian Broadway" merupakan pertunjukan yang diinisiasi oleh iForte dan BCA.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway telah dipentaskan sebanyak 4 kali, yaitu pada 26 Maret 2022 di Prambanan, 4-5 Juni 2022 di Djakarta Theater, 12-13 November 2022 di Ciputra Artpreneur dan terakhir pada 19-20 Agustus 2023 di JIEXPO Jakarta.

Pagelaran tersebut menggabungkan musik dan tari dari berbagai daerah di Indonesia dalam sebuah pertunjukan teatrikal kolosal yang menceritakan tentang perjalanan Pahlawan Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Ia menambahkan, Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway menggunakan visual dan pencahayaan berstandar internasional, serta dibawakan oleh lebih dari 300 seniman musik dan tari sehingga dapat dijadikan sebagai cara untuk mempromosikan dan mendidik tentang kekayaan budaya Indonesia.

“Salah satu kekayaan Indonesia adalah seni dan budayanya yang sangat beragam. Dengan sejarah kepahlawanan yang luar biasa, sudah seharusnya dikenalkan ke seluruh masyarakat dengan cara yang menarik dan gampang dicerna," katanya.

Pilihan Editor: Musra Relawan Jokowi Akan Dihadiri Peserta dari Sabang - Merauke, Undang Tokoh & Pejabat