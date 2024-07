Inilah 10 Manfaat Rutin Makan 3 Biji Kacang Almond Setiap Pagi bagi Kesehatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika berbicara tentang makan sehat, kacang almond sering masuk dalam daftar makanan yang direkomendasikan. Namun, tahukah bahwa memulai hari dengan tiga kacang almond dapat menawarkan berbagai manfaat kesehatan?

Almond mengandung banyak nutrisi dan dapat berkontribusi pada berbagai aspek kesehatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari mengonsumsi tiga kacang almond setiap pagi.

1. Menyegarkan pikiran

Kacang almond merupakan sumber yang kaya akanriboflavindan L-karnitin, nutrisi yang dikaitkan dengan peningkatan fungsi otak. Dikutip dari Times of India, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan di otak yang berpotensi menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Memulai hari dengan beberapa kacang almond dapat memberi otak dorongan awal yang dibutuhkannya.

2. Meningkatkan kesehatan pencernaan

Sistem pencernaan yang sehat penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan kacang almond dapat berperan penting dalam hal ini. Kacang almond kaya akan serat yang membantu pergerakan usus yang teratur dan mencegah sembelit. Menurut sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, sifat prebiotik kacang almond mendorong pertumbuhan bakteri usus yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan.

3. Mendukung kesehatan jantung

Kacang almond mengandung banyak lemak tak jenuh tunggal yang sehat, yang dikenal dapat meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah penelitian oleh British Journal of Nutrition menemukan bahwa lemak ini membantu mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL). Mengonsumsi tiga kacang almond di pagi hari dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan menurunkan risiko penyakit jantung.

4. Membantu mengatur kadar gula darah

Menjaga kadar gula darah tetap stabil sangat penting untuk mencegah diabetes dan menjaga berat badan tetap ideal. Kacang almond memiliki indeks glikemik rendah yang berarti kacang almond tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Metabolism menunjukkan bahwa magnesium dalam kacang almond membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi mereka yang ingin menjaga kadar gula darah.

5. Membantu meningkatkan kesehatan kulit

Jika mencari cara alami untuk mempercantik penampilan kulit, kacang almond dapat menjadi salah satu jawabannya. Kacang almond kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kulit dari kerusakan dan menjaga kulit Anda tampak awet muda. Sebuah penelitian dalam Journal of Cosmetic Dermatology menemukan bahwa konsumsi kacang almond secara teratur dapat meningkatkan hidrasi dan elastisitas kulit.

6. Memperkuat tulang

Tulang yang kuat sangat penting untuk mempertahankan gaya hidup yang aktif dan kacang almond juga dapat membantu dalam hal ini. Kacang almond merupakan sumber yang baikkalsiumdan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Journal of Nutrition dan Metabolism melaporkan bahwa mineral ini membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang.

7. Membantu dalam manajemen berat badan

Kacang almond tinggi akan protein dan serat yang mampu meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Sebuah penelitian dalam International Journal of Obesity menemukan bahwa memasukkan almond ke dalam perencanaan makan dapat membantu menurunkan berat badan dan mencegah penambahan berat badan. Mengonsumsi tiga almond di pagi hari dapat membantu menahan rasa lapar sehingga mendukung upaya manajemen berat badan.

8. Meningkatkan kesehatan rambut

Untuk mewujudkan rambut yang indah dan sehat, kacang almond bisa menjadi senjata rahasia yang bagus. Kacang almond mengandung biotin, vitamin B yang dikenal dapat meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan rambut. Penelitian dalam Journal of Dermatology menunjukkan bahwa kekurangan biotin dapat menyebabkan rambut menipis sehingga mengonsumsi suplemen almond dapat membantu menjaga kesehatan rambut.

9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Kacang almond kaya akan vitamin E, riboflavin, dan nutrisi L-karnitin, yang dikaitkan dengan peningkatan fungsi otak. Sistem kekebalan tubuh yang kuat sangat penting untuk melawan penyakit, dan kacang almond dapat membantu hal ini. Kacang almond kaya akan antioksidan seperti vitamin E, yang membantu melawan stres oksidatif dan memperkuat respons kekebalan tubuh. Sebuah penelitian dalam European Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi kacang almond secara teratur dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

10. Mengurangi peradangan

Peradangan kronis dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan radang sendi. Kacang almond mengandung senyawa antiperadangan seperti polifenol dan asam lemak omega-3. Menurut penelitian dari Journal of the American College of Nutrition, senyawa ini membantu mengurangi penanda peradangan dalam tubuh sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

