Permudah Nonton Variety Show Siaran Langsung, iQiyi Rilis Fitur Live Subtitle

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming iQiyi hadirkan inovasi baru untuk membantu pengguna menikmati pengalaman menonton yang lebih baik, salah satunya lewat fitur live subtitle, khususnya untuk variety show yang diputar secara langsung. Teknologi live subtitle yang dimiliki iQiyi diklaim yang pertama di industri OTT Indonesia.

Didukung teknologi 5G dan artificial intelligence (AI), iQiyi menayangkan episode final acara ragam "Youth With You 2" tahun lalu secara langsung dengan terjemahan saat itu juga dalam bentuk subtitle hampir tanpa jeda. Biasanya butuh waktu 8-9 jam sampai alih bahasa itu tersedia setelah konten ditayangkan, tapi dengan sistem yang diterapkan iQiyi, subtitle bisa tersedia dalam waktu 10 menit.

Hal yang sama akan dilakukan pada episode final "Youth With You 3" tahun ini, dimana bahasa Indonesia untuk pertama kalinya akan tersedia dalam teknologi live subtitle ini.

"Prinsip iQiyi adalah aksesibilitas, kami mencoba agar konten iQiyi bisa ditonton siapa pun," kata Frank Ye Tao, VP of Product & User Operations iQiyi dalam konferensi pers daring, Kamis 6 Mei 2021.

Platform streaming penyedia konten hiburan Asia mulai dari drama Korea, drama China, variety show dan anime juga menyediakan fitur lain yang memaksimalkan pengalaman penonton. Konsumen bisa memilih kualitas video dan suara terbaik hingga resolusi 1080p dan 4K serta kualitas suara Dolby Atmos.

Penonton juga dapat menikmati konten sesuai preferensinya, seperti playback setting yang bisa mengatur konten menjadi slow motion atau fast forward, fitur unduh dan tonton nanti, hingga kesempatan untuk ikut serta untuk memaksimalkan subtitle melalui fitur edit subtitle.

Tahun lalu, iQiyi sudah menayangkan lebih dari 500 konten Asia premium berlisensi maupun iQiyi Original seperti drama, film, acara ragam dan animasi. Lewat platform ini penonton bisa mengakses lebih dari 3 ribu tontonan Asia dengan pilihan lebih dari 10 takarir, termasuk bahasa Indonesia.

Konten dari China yang akan dihadirkan meliputi "Moonlight", "No Boundary Season 2", "The Rebel", "My Treasure" dan "The Lion's Secret". Sementara tayangan Korea yang akan hadir di platform ini terdiri dari "My Roommate is a Gumiho", "Imitation"Collectors". Acara ragam "The Rap of China - Gen Z" juga segera ditayangkan.

