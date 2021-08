Hotman Paris Jadi Duta Sultan Boba Kopi Kenangan, Lupakan Mantan Ala Sultan

TEMPO.CO, Jakarta - Kopi Kenangan mengangkat pengacara Hotman Paris sebagai Sultan Boba. Kopi Kenangan merayakan ulang tahun keempat pada 22 Agustus 2021 yang dikenal juga dengan Hari Mantan Nasional atau Harmanas.

Di Hari Mantan Nasional itu, Kopi Kenangan meluncurkan Sultan Boba yang berbentuk boba berwarna emas dari Taiwan. Adapun Hotman Paris dipilih karena identik dengan gaya hidup glamor ala sultan dan merepresentasikan kilauan "emas" tadi.

"Bagi saya, inovasi Sultan Boba ini sangat menarik," kata Hotman Paris dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 24 Agustus 2021. "Kalau mau move-on saat Hari Mantan Nasional, memang harus ditemani sama yang emas-emas."

Hotman Paris. Dok. Instagram Kopi Kenangan

Terdapat empat jenis Sultan Boba, yakni Susu Sultan Boba Gula Aren, Kenangan Milk Tea with Sultan Boba, Milk Tea Shades of Earl Grey with SUltan Boba, dan Hazelnut Choco Milk Tea with Sultan Boba. Tekstur butiran boba berwana emas ini pas dikunyah dan tidak terlalu kenyal.

Pendiri yang juga Chief Marketing Officer Kopi Kenangan, Cynthia Chaerunnisa mengatakan di hari ulang tahun tersebut, Kopi Kenangan juga membagikan 7.004 gelas kopi untuk tenaga kesehatan dan relawan yang bertugas melayani vaksinasi Covid-19. "Program berbagi minuman di pusat vaksinasi ini berlangsung sampai pertengahan September 2021," kata Cynthia. Kopi Kenangan membagikan minuman itu di 20 sentra vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung.

