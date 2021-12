Ajak Generasi Muda Mengevaluasi Keuangan, OCBC NISP Luncurkan Bank Rasa Gym

TEMPO.CO, Surabaya - Untuk mendukung generasi muda Indonesia agar memiliki kondisi keuangan yang fit, Bank OCBC NISP menghadirkan Financial Fitness Gym, kantor cabang dengan konsep Gym. Harapannya, dengan nuansa kantor cabang rasa pusat kebugaran ini, anak muda bisa melatih dan menguatkan otot-otot keuangan mereka.

National Network Head Bank OCBC NISP Jenny Hartanto mengatakan fenomena anak muda yang saat ini memiliki aspirasi ‘kejar cuan’ dengan way of life ‘sultan’ ini tidak diimbangi dengan pengetahuan yang tepat soal pengelolaan keuangan. “Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP hadir tidak sekadar sebagai kantor cabang untuk melakukan transaksi, namun bertujuan untuk edukasi keuangan. Masyarakat yang datang bisa mendapatkan pengalaman nge-gym finansial dengan rangkaian program pendampingan dan financial coach yang berpengalaman,” katanya dalam peluncuran kantor cabang Financial Fitness Gym pada 10 Desember 2021.

Hasil riset OCBC NISP Financial Fitness Index menunjukkan generasi muda Indonesia menjadi salah satu yang memiliki literasi keuangan yang rendah dengan rata-rata kesehatan finansial hanya mencapai 37,72, jauh dibandingkan Singapura yang mencapai 61. Riset tersebut juga menunjukkan hanya 14,3 persen anak muda yang terlihat berusaha menuju sehat finansial, namun nyatanya kondisi mereka masih belum ideal. Hal ini salah satunya karena pemahaman para generasi muda yang masih tidak tepat terkait bagaimana mengelola keuangan. Pemberitaan media juga menunjukkan fenomena ikutan tren investasi saham namun menggunakan uang hasil hutang, atau nekat terjun ke crypto currency menggunakan uang sekolah atau tabungan nikah.

Ka Jit selaku Direktur Bank OCBC NISP (kiri), Jenny Hartanto selaku National Network Head Bank OCBC NISP (tengah), dan Andrae Krishnawan (kanan) selaku Direktur Bank OCBC NISP (kiri) melakukan Battle Rope dalam peresmian Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP yang terletak di Ciputra World Surabaya, Mall Extension Lantai 2, Jumat 10 Desember 2021

Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP diharapkan bisa mengajak generasi muda untuk mengubah pola pikir mereka menjadi #FinanciallyFit dulu, #CrazyRich kemudian. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membantu meningkatkan pemahaman finansial (knowledge), memperbaiki kebiasaan manajemen keuangan (behavior) dan meluruskan mindset agar dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat (attitude).

Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP hadir di Mall Ciputra World Surabaya Mall Extension, lantai 2. Masyarakat dapat mengikuti kelas-kelas personal finance dan entrepreneurship yang tersedia pada Ground Area, melakukan Financial Fitness Check-Up dan konsultasi keuangan dengan financial coach di Consultation Area, sampai dengan having fun di Hustle Hall.

Selain itu, di Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP juga menawarkan hidden gem kekinian dimulai dengan cuan tunnel dengan desain maskot lucky cat yang identik dengan keberuntungan dan cuan. Terdapat juga Hustle Hall yang penuh dengan aktivitas finansial seru dengan interaksi teknologi yang didukung oleh Samsung Electronics Indonesia, sehingga hasil nge-gym finansial dapat dibagikan ke gadget pengunjung dengan keamanan yang terjamin. Jika ingin rehat sejenak, di Financial Fitness Gym dari OCBC NISP juga menyediakan vending machine Lucky Cat, merchandise area, dan mencicipi Nyala Coffee, menu baru dari First Crack Coffee.

Pengunjung Mall Ciputra World Surabaya juga dapat mengikuti rangkaian kegiatan Financial Fitness Festival (FFF) yang akan berlangsung selama 3 bulan. Rangkaian FFF memfasilitasi pengunjung belajar pengelolaan keuangan secara fun melalui berbagai art installation, yakni Cuan Art Installation, Journey to the Wealth by ONe Mobile, bazaar Omah Fair dan Cuan Market x MBS Festival.

Jenny berharap dengan kehadiran Financial Fitness Gym dan Financial Fitness Festival dari Nyala OCBC NISP yang saat ini hadir di kota Surabaya, timnya bisa mengajak anak muda Surabaya untuk menjadi trendsetter dalam mengubah mindset anak muda di kota-kota lainnya agar menjadi #FinanciallyFit dulu, #CrazyRich kemudian. "Jadi saya ingin ajak anak muda Surabaya dan sekitarnya untuk merasakan pengalaman nge-gym finansial dengan mengunjungi Financial Fitness Gym di Mall Ciputra World. Ada banyak promo dan kegiatan menarik yang bisa bikin cuan selama periode peluncuran Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP," kata Jenny.

