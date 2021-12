10 Profesi IT yang Banyak Dibutuhkan Perusahaan pada 2022

TEMPO.CO, Jakarta - World Economic Forum (WEF) melakukan penelitian terkait pekerjaan yang banyak dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa teknologi informasi atau IT merupakan salah satu profesi tersebut.

Berikut 10 profesi yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan pada 2022 di laman LinkedIn, dirangkum Tempo.co dari berbagai sumber:

1. Konsultan Manajemen IT

Konsultan Manajemen IT bekerja untuk memperbaiki struktur, efisiensi dan sistem IT organisasi. Profesi ini bekerja secara partnership dengan klien, tugasnya menganjurkan bagaimana perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memenuhi sasaran bisnis atau menyelesaikan suatu masalah. Konsultan manajemen IT dapat terlibat dalam bermacam pekerjaan seperti marketing, manajemen proyek, customer relationship management (CRM) dan system development.

2. Information Technology Support Staff (IT Staff)

Information Technology support adalah bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi, dan perangkat lunak. Profesi ini tergolong sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Bidang ini memiliki job desc yang cukup banyak, beberapa di antaranya yaitu mengecek dan memperbarui sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna, memastikan aplikasi yang digunakan berjalan dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap mesin pendukung.

3. Analis Sistem Teknologi Informasi

System Analyst atau analis sistem merupakan profesi di bidang teknologi yang berperan dalam pengembangan, pemeliharaan dan pemecahan masalah infrastruktur teknologi perusahaan digital. Selain dikenal dengan sebutan System Analyst, profesi ini terkadang dikenal dengan sebutan system architects, IT analyst atau system administrator. Apa pun sebutannya, tugas dari System Analyst adalah melakukan pemeriksaan proses teknologi perusahaan dan memastikannya berjalan secara efektif dan efisien berdasarkan strategi bisnis perusahaan.

4. Information Technology Supervisor

Information Technology Supervisor atau Pengawas Teknologi Informasi (Pengawas TI) bertanggung jawab terhadap instalasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem teknologi. Profesi ini biasanya bekerja dengan tim administrator IT dan personel pendukung untuk mengawasi operasi sistem dan komponen teknologi informasi sehari-hari.

5. Information TechnologyI nfrastructure Engineer

Infrastructure engineer adalah profesi IT yang berkutat dengan koneksi internet, pemasangan kabel, platform virtualisasi, hingga jaringan penyimpanan. Peran Infrastructure engineer sangat penting karena dengan keahlian mereka, sistem dalam perusahaan dapat berfungsi dengan lancar. Infrastructure engineering merupakan pusat dari tim IT di sebuah perusahaan.

6. IT Project Manager

IT Project Manager merupakan profesi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengorganisasian, dan pengarahan sumber daya yang diperlukan agar proyek dapat mencapai hasil yang efisien. IT Project Management terdiri dari berbagai metodologi dan tool yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan IT Project.

7. Information Technology Quality Assurance

Quality Assurance atau dikenal dengan sebutan QA merupakan pengujian atau testing terhadap suatu produk sistem atau aplikasi untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya, agar menghasilkan sistem yang kualitasnya terjamin. Pengujian terhadap aplikasi biasanya dijalankan oleh QA Engineer.

8. Network Engineer

Network Engineer (NE) merupakan profesi IT yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendesain, implementasi, dan melakukan pemeliharaan agar jaringan terhindar dari masalah.

9. Computer Systems Analyst

Computer Systems Analyst atau Analis sistem komputer membantu perusahaan menggunakan teknologi komputer secara efektif dan efisien. Profesi ini bekerja menggabungkan teknologi baru ke dalam sistem yang diterapkan perusahaan, setelah melakukan analisis biaya-manfaat untuk menentukan apakah itu sehat secara finansial dan akan melayani entitas dengan baik.

10. Graphic Designer

Desainer grafis merupakan profesi IT yang bertugas membuat komunikator visual yang dikonsepkan dengan tangan atau dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis khusus. Desainer Grafis mengomunikasikan ide untuk menginspirasi, menginformasikan, atau memikat konsumen melalui bentuk seni fisik dan virtual yang mencakup gambar, kata, atau grafik.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

