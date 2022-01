Dosis Minum Kopi yang Disarankan dalam Sehari, Bagaimana dengan Kopi Decaf

TEMPO.CO, Jakarta - Orang yang terbiasa minum kopi di pagi hari akan membutuhkan asupan tersebut sebelum beraktivitas. Mereka merasa ada yang kurang apabila tidak minum kopi sebelum berangkat kerja atau menggarap tugas kantor.

Ada pula yang terbiasa minum kopi sambil bekerja atau saat dikejar tenggat. Minum kopi juga kini menjadi kebiasaan saat bersantai, bertemu teman, dan banyak kegiatan lain. Lantas apakah di setiap aktivitas kita bisa selalu minum kopi?

Sebagian orang yang benar-benar butuh minum kopi bertujuan meningkatkan kewaspadaan atau membuat tubuh terjaga lebih lama. Hal itu bisa terjadi karena kandungan kafein dalam kopi secara alami menstimulasi kerja otak dan saraf.

Selain kopi, kafein juga terdapat dalam teh, minuman yang mengandung kakao, minuman ringan, minuman energi, permen, permen karet, makanan dan minuman kemasan lainnya. Kandungan kafein dalam setiap makanan dan minuman ini bervariasi. Kisarannya mulai 0,05 sampai 0,5 gram.

Mengutip laman Very Well Mind, ada dosis yang tepat untuk minum kopi. Jumlah konsumsi kafein per hari yang disarankan untuk orang dewasa adalah 0,4 gram atau setara dengan empat cangkir kopi yang sudah diseduh. Ketika asupan kafein melebihi jumlah tersebut, maka efek samping yang bakal muncul antara lain sakit kepala, merasa cemas, nyeri dada, hingga detak jantung yang meningkat. Perlu diketahui juga kalau kafein memberikan dampak yang berbeda bagi setiap orang.

Cara mengatasi efek samping kafein yang berlebihan adalah menunggu hingga pengaruhnya benar-benar hilang. Durasinya sekitar tiga hingga enam jam. Apabila kamu pernah mendengar kopi decaf yang diklaim lebih sehat karena tanpa kafein, sebenarnya masih ada kandungan kafein di dalamnya, meski sedikit.

Kopi yang disebut kopi alternatif ini sebenarnya tetap mengandung kafein, namun tidak sebanyak pada kopi umumnya. Secangkir kopi tanpa kafein seberat delapan ons mengandung sekitar 0,002 sampai 0,015 gram kafein. Kafein memang penting sebagai stimulan alami agar lebih bersemangat. Tetapi batasi konsumsinya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.

