4 Manfaat Bikram Yoga

TEMPO.CO, Jakarta - Bikram yoga merupakan varian dari senam gerak badan tradisional. Dahulu bermula disusun dan diperkenalkan Bikram Choudhury pada 1970-an. Latihan ini sengaja dilakukan dalam ruangan yang panas dengan teknik pengaturan napas dan postur tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik dan batin.

Mengutip Byrdie, rangkaian latihan bikram yoga dilakukan di ruangan bersuhu 40,5 derajat Celsius. Adapun tingkat kelembapan 40 persen. Ada 26 posstur unik peserta bikram yoga, termasuk dua latihan pranayama atau teknik bernapas dalam dari posisi berdiri.yang masing-masing dilakukan dua kali dalam satu kelas berdurasi 90 menit.

Merujuk Livestrong, menurut instruktur bikram yoga aman dilakukan karena peserta bisa duduk atau istirahat kapan pun mau. Sedangkan merujuk Mayo Clinic, karena bikram yoga dilakukan di ruangan panas, beberapa ahli kesehatan berpendapat, ini rentan risiko sengatan panas dan dehidrasi.

Apa manfaat bikram yoga?

1. Memperkuat otot

Mengutip Livestrong, bikram yoga meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot. Sebab peserta bikram yoga harus menahan pose selama 10 hingga 60 detik.

2. Mengurangi stres

Bikram yoga telah dikaitkan dengan tingkat stres yang lebih rendah. Laporan pada Agustus 2017 di Journal of Science and Medicine in Sport, orang dewasa paruh baya yang stres dan tidak banyak bergerak. Itu melakukan bikram yoga sebanyak tiga hingga lima kali tiap selama 16 pekan ditemukan mengalami penurunan tingkat stres.

3. Rentang gerak

Adanya gerakan merentangkan otot dalam bikram yoga dianggap bermanfaat meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas tubuh. Pose yoga bikram meningkatkan rentang gerak dan keseimbangan tubuh membantu mengurangi risiko patah tulang dan jatuh.

4. Membakar banyak kalori

Mengutip Healthline, para peneliti di Colorado State University menemukan, pembakaran kalori bisa mencapai 460 untuk pria dan 330 untuk wanita selama melakukan bikram yoga dalam durasi 90 menit.

