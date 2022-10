Inilah Daftar 41 Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 41 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Hal ini terungkap berdasarkan hasil sampling dan pengujian selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022.

Mengutip pom.go.id, tren penambahan bahan kimia obat (BKO) tersebut masih didominasi oleh BKO Sildenafil Sitrat pada produk obat tradisional dengan klaim penambah stamina pria. Selanjutnya BKO Deksametason, Fenilbutazon, dan Parasetamol pada produk obat tradisional untuk mengatasi pegal linu.

Ada juga obat tradisional mengandung BKO Efedrin dan Pseudoefedrin HCL dengan klaim yang digunakan secara tidak tepat untuk penyembuhan dan pencegahan pada masa pandemi COVID-19.

Risiko untuk kesehatan

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM, Reri Indriani, menyampaikan kandungan BKO pada obat tradisional sangat berisiko bagi kesehatan.

Dia mengatakan, penambahan BKO Sildenafil Sitrat dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pusing, pembengkakan (mulut, bibir, dan wajah), stroke, serangan jantung, bahkan kematian.

"Penggunaan BKO Deksametason, Fenilbutazon, dan Parasetamol dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, osteoporosis, gangguan hormon, hepatitis, gagal ginjal, dan kerusakan hati," kata Reri dikutip dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Selasa 4 Oktober 2022.

Sementara, kata Reri, Efedrin dan Pseudoefedrin berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, iritasi lambung, reaksi alergi (ruam, gatal), kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan (mulut, bibir, dan wajah), atau kesulitan buang air kecil.

Berikut daftar 41 obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO):

1. Delias (Kie Cie Siao Chuan Yen)

2. Gan Mao Tong Kaplet

3. Delcingfungsaan Powder

4. Pega Linu Raja Madu Klanceng Plus

5. Pi Yen Pian

6. Asam Urat

7. Guci Emas

8. New Cobra Mas

9. Pemikat

10. Samuraten

11. Super Kecetit Asam Urat

12. Wantong Pegal Linu

13. Ramuan Pak Kumis 120 ml

14. Xian Ling

15. Tou Gubao

16. Jamu "Daun Dewa" Asam Urat

17. Jamu "Daun Dewa" Pegal Linu

18. Bintang Dua Mustika Dewa

19. Greeng Jos Kopi BAPAK

20. Kopi Cethot

21. Kuat Lelaki Suromadu 100 ml

22. Lalake

23. Metal-X

24. Urat Madu Black

25. Kaplet C-100

26. Africa Black Ant

27. Herb Viagra

28. Viagra Gold

29. Obat Kuat dan Tahan lama Urat Jantan

30. Hummer of Thor

31. Kopi Rempah Grenk

33. Beruang Putih

34. Tangkur Ganas

35. Obat Gatal-Gatal Cap Cobra

36. Ramping Herbal Alami RHA

37. Pinky

38. Slim By Mimo

39. GS Serbuk Guna Sehat

40. Gaining Weight Capsule

41. Tang Bing Yao

KAKAK INDRA PURNAMA

Baca juga: BPOM: Jumlah Obat Tradisional yang Pakai Bahan Kimia Naik