Jeno NCT Dinobatkan Sebagai Duta Global Pria Pertama Ferragamo

TEMPO.CO, Jakarta - Jeno NCT dinobatkan sebagai duta global terbaru Ferragamo. Penunjukan Lee Jeno sebagai duta baru rumah mode mewah Italia itu diumumkan pada Senin 29 Mei 2023, melalui unggah Instagram resemi merek merek tersebut.

Dalam postingannya, Ferragamo mencatat bahwa anggota NCT tersebut adalah duta merek pria global pertama. Merek tersebut juga mengatakan bahwa kemitraan baru ini mempererat hubungan antara Ferragamo dan Jeno, yang telah mulai menjalin hubungan sebelum pengumuman ini.

“Kami didorong oleh semangat yang sama dalam kreativitas kami dan merasa beruntung dia bergabung dengan Ferragamo,” kata direktur kreatif merek Maximilian Davis dalam pernyataan Ferragamo.

Sementara itu, Jeno menambahkan bahwa dia sangat bersemangat untuk menciptakan sinergi dengan merek tersebut. "Saya sangat senang untuk menciptakan sinergi dengan merek dan menantikan untuk mengungkapkan proyek masa depan kami, tinggal tunggu kita berdua," ujarnya. dalam unggahan yang sama.

Ferragamo juga telah merilis penyebaran baru Jeno dalam pilihan kurasi tampilan Pra-Musim Gugur '23 di situs web resminya. Ini menampilkan anggota NCT dalam sejumlah pakaian Ferragamo.

Sebelum penunjukan resmi Jeno sebagai duta global terbaru Ferragamo, penyanyi tersebut telah menghadiri acara F/W 2023 merek tersebut pada bulan Februari, di Milan Fashion Week, seperti dicatat oleh Harper's Bazaar Singapore.

Jeno NCT dan desainer Peter Do di New York Fashion Week. Instagram.com/@leejen_o_423

Sebelumnya Jeno NCT mengukir sejarah dengan menjadi idol K-Pop pertama yang membuka fashion show di New York Fashion Week, September 2022. Dia menjadi model pembuka fashion show Peter Do, yang digelar di 28 Liberty Street, Manhattan’s Financial District, New York, Amerika Serikat. Koleksi desainer ini adalah bagian dari kemitraan dengan perusahaan hiburan terbesar Korea Selatan, SM Entertainment.

Rapper itu tampil chic mengenakan jaket tuxedo, celana hitam berkaki lebar, yang bagian punggungnya terbuka, dan sepatu hak tinggi. Setelah itu, anggota sub unit NCT Dream itu menghadiri pesta yang digelar desainer di DUMBO House di Brooklyn.

Penunjukan Jeno mengikuti pengumuman sejumlah duta merek Korea lainnya dengan sesama merek mewah. Haerin dari girl grup K-pop NewJeans baru-baru ini ditunjuk sebagai duta terbaru Dior. Penyanyi itu akan menjadi duta global untuk perhiasan, dan duta rumah mode dan kecantikan untuk merek tersebut. RM BTS sebelumnya disambut di "keluarga" Bottega Veneta oleh direktur kreatif merek Matthieu Blazy, sementara Jungkook menjadi duta global terbaru untuk Calvin Klein.

NME

