Jakarta Banyak Polusi, Ini Tips Lari Saat Kualitas Udara Buruk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita soal kualitas udara buruk sedang santer terdengar akhir-akhir ini di Ibu Kota Jakarta. Kondisi itu tentunya tidak menghalangi para pecinta lari untuk mengolah tubuh mereka demi bisa terus bugar.

Olahraga lari semakin disukai oleh beragam masyarakat Indonesia. Agar bisa berolahraga dengan maksimal, Official Coach BFI Run 2023, Andi Sugiyanto menyarankan agar masyarakat bisa latihan lari di waktu yang tepat, yaitu pada pagi hari.

Baca Juga: Kualitas Udara New York Terburuk di Dunia akibat Kebakaran Hutan Kanada

"Olahraga ini kan dilakukan di pagi hari lebih bagus, oksigen langsung dari alam. Tapi sekarang kondisi cuaca memang lagi nggak bagus. Makanya, olahraga dimulai agak pagi. Kalau agak siang pasti aktivitas kendaraan banyak. Kalau pagi, oksigen masih oke ditolerir," katanya pada konferensi pers BFI Run 2023 Andi SUgiyanto pada 7 Juni 2023 di Jakarta.

Bicara soal oksigen, Andi pun menyarankan agar masyarakat berolahraga dengan rute khusus. "Kalau bicara oksigen, maunya target sehat untuk jantung dan paru, nah pinter-pinter aja cari waktu dan rute yang fresh. Jadi dapat sehat dan segarnya setelah lari," ujar Andi Sugiyanto.

Andi menyarankan rute digunakan adalah jalan yang tidak terlalu banyak kendaraan motor, transport lain, pilih yang banyak tanaman. "Bagi pelari kan modalnya simpel, baju olahraga, bisa lari dimana aja," kata Andi.

Baca Juga: Tips Jaga Kesehatan Kulit dari Kualitas Udara yang Buruk

Olahraga lari pun penting untuk melakukan persiapan asupan terbaik. Kekuatan fisik maksimal pun bisa didapatkan dari latihan dan pola makan tepat. Ketika hendak lari panjang esok hari, Andi mengingatkan untuk mengkonsumsi banyak karbohidrat. "Paling enggah, malamnya perlu asupan karbohidrat cukup agar ada energi," katanya.

Saat latihan itu, menurut Andi, pelari butuh banyak makan serat, protein. "Jangan lupa tiap latihan buah dan cairan dipenuhi, maka harus minum tepat waktu agar recovery sel bisa dilakukan karena kalau kurang cairan banyak yang diinginkan tidak terjadi," lanjutnya.

Lalu di pargi hari sesaat sebelum lari, ia mengingatkan agar pelari tidak makan berlebihan. "Paginya makan praktis aja misal pisang, jangan terlalu berlebihan dan jarak jangan terlalu deket. Pemanasan juga persiapkan badan supaya bisa lebih baik," katanya mengingatkan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) kembali mengajak para pecinta olahraga lari merasakan sensasi dan kemeriahan BFI RUN 2023 yang digelar pada 25 Juni mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Hadir dengan tema Power Up to the Next Level, BFI RUN 2023 lebih istimewa dari tahun sebelumnya. Dalam ajang tahun ini, BFI RUN 2023 menyajikan satu kategori baru, yakni Marathon Duo (dua pelari, masing-masing 21,1K), total hadiah lebih dari Rp300 juta, dan hadiah istimewa Overseas Marathon Challenge.

5.000 tiket telah terjual habis untuk empat kategori, yakni Marathon Duo, Half Marathon/HM (21,1K), 10K, dan 5K. Khusus untuk Overseas Marathon Challenge (OMC), BFI RUN 2023 menyediakan dua destinasi lomba, yakni Berlin Marathon 2023 dan Istanbul Marathon 2023 khusus untuk para peserta HM dan Marathon Duo yang berhasil menyelesaikan catatan waktu finish tertentu. Di hari lomba, para peserta dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya agar berkesempatan terpilih untuk diberangkatkan mengikuti salah satu event lari tersebut.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan persiapan timnya sejauh ini sudah matang. "Kami siap menyambut lima ribu pelari untuk sama-sama kita menggaungkan hidup sehat, salah satunya melalui BFI RUN 2023 tanggal 25 Juni nanti. Faktor keamanan dan keselamatan peserta juga selalu kami rancang dengan saksama sesuai dengan protokol penanganan yang tepat. Kami pastikan peserta selalu memperoleh fasilitas terbaik. Kami juga mengapresiasi para pelari yang sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya melalui Overseas Marathon Challenge,” ujar Sudjono.

BFI RUN diadakan sebagai bentuk kepedulian BFI Finance terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari segi gaya hidup dan kesehatan sehingga masyarakat dapat mewujudkan tujuan finansial dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

Para peserta tentunya akan difasilitasi dengan perlindungan asuransi selama lomba berlangsung dari OONA Insurance. Tak hanya segi proteksi jiwa, perlindungan fisik dan keselamatan para peserta selalu menjadi prioritas mutlak dalam setiap pelaksanaan BFI RUN. Berkolaborasi dengan RunID sebagai race management, rute yang ditempuh selama lomba berada di wilayah Sinar Mas Land dengan kondisi yang sangat mendukung, seperti rute hijau yang asri dan nyaman, kondisi aspal yang sangat mumpuni, serta tatanan lingkungan yang apik. Rute lari akan steril dari lalu lintas kendaraan dengan pengawalan maksimum dari para marshal selama berlomba, bekerja sama dengan petugas keamanan BSD City dan kepolisian setempat.

Pilihan Editor: 12 Perlengkapan Penting yang Perlu Dimiliki Pecinta Lomba Lari

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.