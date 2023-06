Benarkah Suami Ikut Mengalami Ngidam saat Istri Hamil?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Umumnya wanita hamil mengalami ngidam, yaitu keinginan tertentu, umumnya makanan atau minuman, yang tidak biasa atau aneh. Namun, apakah benar pria juga dapat mengalami ngidam saat istri hamil?

Menurut American Pregnancy Association, fenomena ngidam pada pria saat istri hamil memang benar terjadi. Dalam kasus ini, ngidam pada pria sering disebut sebagai sympathy cravings atau keinginan simpatik.

Michael Krychman, pakar kesehatan reproduksi di California, menjelaskan fenomena ini terjadi karena perubahan hormon dan keterlibatan emosional yang terjadi pada pria selama kehamilan pasangan mereka.

Dalam sebuah penelitian bertajuk Men’s Involvement in Pregnancy and Their Sympathy Pregnancies melaporkan adanya perubahan pola makan dan keinginan khusus terhadap makanan tertentu selama istri mengandung.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hormon-hormon seperti kortisol atau hormon stres dan oksitosin atau hormon keintiman dapat mempengaruhi nafsu makan pria dan memicu keinginan terhadap makanan tertentu.

Meskipun fenomena ngidam pada pria saat istri hamil masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskannya.

Beberapa teori tersebut mengaitkan ngidam pada pria dengan faktor psikologis seperti perasaan terhubung secara emosional dengan istri yang sedang mengandung atau pengaruh sosial dan lingkungan sekitar.

Penting untuk dicatat bahwa ngidam pada pria selama kehamilan istri mungkin tidak seumum ngidam yang dialami oleh wanita hamil. Studi ilmiah tentang fenomena ini masih terbata dan lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami lebih lanjut.

