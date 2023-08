5 Model Potongan Rambut Ala Korea dengan Kesan Minimalis dan Modern

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia hiburan korea sudah menjamur di seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya musik dan dramanya, tetapi juga gaya hidup. Misalnya model potongan rambut. Melalui drama korea yang sudah tayang mendunia, Korea bisa memperkenalkan model-model potongan rambut ala Korea melalui aktor dan aktrisnya. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa model potongan rambut ala drama korea yang bisa menjadi pilihan Kamu yang ingin mengubah gaya rambut:

1. Blunt Lob with Wispy Curtain Bangs ala Moon Dong Eun (The Glory)

Potongan rambut blunt cut ala Moon Dong Eun dalam Drama Korea The Glory yang diperankan oleh Song Hye Kyo ini adalah potongan rambut dengan garis lurus dan tegas pada ujung rambut sehingga memberikan kesan minimalis dan modern pada penampilan. Selain untuk rambut lurus, potongan rambut blunt cut ini juga bisa dilakukan pada rambut keriting dan bergelombang.

2. Layered mid-length cut ala Yoo Na Bi (Nevertheless)

Han So Hee yang memerankan karakter Yoo Na Bi dalam drama Korea Nevertheless ini tampil dengan gaya rambut Layered mid-length cut atau layer rambut sedang. Potongan rambut ini cocok untuk rambut tebal dan bisa dipadukan dengan poni depan atau poni samping dengan layer panjang ini.

3. Wavy Hair with Bang ala Goo La La (Do Do Sol Sol La La Sol)

Jika bosan dengan model rambut lurus, gaya rambut Korea ala karakter Goo La La dalam drama Do Do Sol Sol La La Sol bisa menjadi pilihan. Rambut panjang bergelombang dipadukan dengan poni sehingga akan memberikan kesan manis

4. Soft Short Curls with Dip Dye ala Jo Yi Seo (Itaewon Class)

Karakter Jo Yi Seo dalam drama Itaewon Class yang diperankan oleh Kim Da Mi tampil unik dengan gaya rambut Soft Short Curls with Dip yaitu rambut pendek yang bagian bawahnya bergelombang dan berwarna terang. Model rambut ini juga bisa dipadukan dengan poni untuk menambah kesan edgy.

5. Layered Chin-Length Bob with Micro Bangs ala Yumi (Yumi Cell)

Bosan dengan rambut pendek yang tidak feminim? Maka bisa coba potongan rambut pendek dengan poni yang pendek pula seperti karakter Yumi dalam drama Yumi'scell yang diperankan oleh Kim Go Eun. Jika Kamu ingin menarik perhatian, gaya rambut ini bisa menjadi pilihan.

