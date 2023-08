Ada SBY hingga Hitler, Ini 9 Pemimpin Negara yang Punya Hobi Melukis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin negara-negara di dunia ternyata juga memiliki hobi yang cukup unik, salah satunya melukis. Beberapa presiden seperti Hitler, George W Bush, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Winston Churcill, dan lainnya. Lukisan mereka pun juga dikenal masyarakat di negaranya, seperti buku kompilasi lukisan cat air milik Hitler pada tahun 1937 yang bertuliskan at once the First Fuehrer dan the First Artist of our Reich. Simak deretan presiden di dunia yang juga hobi melukis berikut.

1. Adolf Hitler

Adolf Hitler menjadi salah satu Presiden Jerman yang hingga hari ini namanya tetap menjadi sorotan publik. Adolf Hitler juga merupakan seorang yang menyebarkan faham Nazisme. Nazisme sendiri merupakan sebuah gerakan yang dibentuk oleh kepekaan estetikanya.

Ketika Hitler berusia delapan belas, yakni pada tahun 1908, memutuskan untuk meninggalkan Linz dan tinggal di Wina. Hitler memilih tempat tinggal yang sama dengan Freud, Gustav Mahler, dan Egon Schiele. Sejak masa mudanya, Hitler memang berniat untuk menjadi seorang seniman, walaupun telah dua kali gagal dalam ujian masuk akademi seni.

Seorang kosmopolitan asal Wina menilai kejeniusan Hitler aneh dan ide-idenya dianggap mengerikan. Pandangan-pandangan Hitler dikenal khalayak luas melalui pameran ilmiah yang saat itu digelar di Museum Seni Universitas Williams, di Williamstown, Massachusetts bertajuk Prelude to a Nightmare: Art, Politics, and Hitler's Early Years in Vienna 1906-1913. Kurator dalam acara tersebut, yakni Deborah Rothschild, terinspirasi oleh Hitler's Vienna: A Dictator's Apprenticeship yang digagas Brigitte Hamann pada tahun 1999.

Sebuah buku berjudul Hitler and the Power of Aesthetics karya Frederic Spotts, berisi interpretasi Hitler sebagai "seniman sesat". Museum Yahudi di New York pernah menampilkan Mirroring Evil: Nazi Imagery atau Recent Art yang menunjukkan karya konseptual karya Hitler.

2. Winston Churcill

Winston Churchill adalah negarawan Inggris yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris selama Perang Dunia II. Sebagai seorang pelukis amatir, Churchill menghasilkan banyak penggambaran lanskap yang dipenuhi cahaya di seluruh dunia. Teknik melukisnya dapat dikaitkan dengan kekagumannya pada Édouard Manet, Claude Monet, dan Paul Cézanne. “Melukis gambar itu seperti berperang; dan mencoba melukis, saya kira, seperti mencoba berperang”, katanya suatu kali.

3. Dwight Eisenhower

Pada tahun 1948, Dwight D. Eisenhower memegang kuas dan mulai melukis. Eisenhower menikmati melukis sebagai bentuk relaksasi. Eisenhower merasa menemukan waktu dalam jadwalnya untuk melukis. Dalam 20 tahun terakhir hidupnya, Eisenhower menyelesaikan lebih dari 260 lukisan yang diberikan banyak kepada keluarga dan teman.

Dikutip dari nps.gov, Beberapa lukisannya digunakan untuk membuat cetakan untuk diberikan sebagai hadiah Natal kepada anggota staf dan teman Gedung Putih. Kadang-kadang presiden akan memberikan perlengkapan Paint by Number kepada pengunjung Oval Office. Di rumahnya di Gettysburg, beranda menjadi studio lukisannya.

4. George W. Bush

Lahir pada tahun 1946, George Walker Bush adalah salah satu politisi Amerika paling populer di abad ke-21 yang tidak hanya menjabat sebagai presiden ke-43 Amerika Serikat dari tahun 2001 hingga 2009, tetapi juga gubernur Texas ke-46 sebelumnya, antara tahun 1995 dan 2000. Dikutip dari artincontext.org, George W. Bush diperkenalkan ke dunia lukisan oleh seniman Amerika Gail Norfleet yang direkomendasikan kepada keluarga Bush oleh Pamela Nelson pada tahun 2012. Norfleet membantu Bush mempelajari seluk-beluk lukisan cat minyak dan menawarkan pelajaran kepada Bush setiap minggu.

5. Leopold Sedar Senghor

Leopold merupakan Presiden Senegal sejak merdeka dari jajahan kolonial Perancis pada 1960 sampai 31 Desember 1980. Ternyata, Leopold juga merupakan seorang seniman. Karya-karyanya telah dilelang beberapa kali, dengan harga realisasi mulai dari 554 USD hingga 10 ribu USD, tergantung ukuran dan media karya seninya.

6. Soekarno

Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang juga menyukai dunia seni. Dikutip dari kemenparekraf.go.id, salah satu lukisan koleksi Presiden Soekarno berada di Istana Bogor, yakni potret wanita misterius berjudul Rini. Lukisan ini sangat menarik karena dibuat sendiri oleh Bung Karno. Menurut Mikke Susanto, seorang kurator pameran seni, lukisan ini sejak selesai dibuat langsung dipajang di ruang kerja Bung Karno di Istana Bogor.

7. Susilo Bambang Yudhoyono

Mantan presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata juga memiliki keahlian dalam melukis. SBY membuka studio lukis di Pacitan, Jawa Timur yang diberi nama SBY Art Studio. SBY kerap mengunggah postingan hasil karya lukisannya melalui Instagram, sehingga masyarakat Indonesia akhirnya mengetahui bahwa SBY juga pandai melukis.

Selain itu, SBY juga beberapa kali diundang untuk hadir dalam pameran lukisan, salah satunya dalam Pameran Pasar Seni Lukis yang diselenggarakan di JX International Expo, Surabaya pada 2022 lalu.

8. Jimmy Carter

Pada 1980-an, mantan Presiden Jimmy Carter mulai melukis di waktu luangnya. Dengan menggunakan toko kayu rumahnya sebagai studio, Carter telah menghasilkan lebih dari seratus karya, mengabadikan lanskap dan orang-orang di tempat tinggalnya, Georgia, dan tempat-tempat jauh yang telah dikunjunginya.

9. Vladimir Putin

Vladimir Putin ternyata tidak hanya jago beladiri Judo. Putin menghasilkan karya sebuah lukisan yang menggambarkan hujan salju yang sedang turun. Lukisan tersebut tampak dibuat dan diselesaikan oleh seniman profesional. Namun, ternyata lukisan ini dibuat sketsanya dan ditandangani oleh Putin. Karya lukisan itu dilelang dimulai dengan penawaran US$ 620 atau sekitar Rp 7 juta. Penyelenggara lelang mengatakan bahwa lukisan ini dikerjakan Putin dalam 20 menit dan kemudian oleh seniman lukis profesional dilengkapi lebih detil lagi.

