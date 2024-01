Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cek tanggal cuti bersama lebaran 2024 perlu dilakukan agar bisa membuat rencana kegiatan, seperti pulang kampung atau sekadar liburan bersama keluarga.

Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2024 sejak beberapa waktu lalu. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama atau SKB tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023.

Keputusan itu disepakati Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 12 September 2023 lalu.

Aturan ini ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi lembaga atau kementerian guna merancang program kerja selama satu tahun ke depan. Selain itu, penetapan ini juga sebagai pedoman masyarakat untuk merencanakan aktivitasnya.

“Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 27 hari, terdiri dari 17 hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 10 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

Berikut rangkuman informasi mengenai cek tanggal cuti bersama lebaran 2024 berapa hari.

Cuti Bersama Lebaran 2024

Hari Raya Idul Fitri atau yang kerap disebut sebagai lebaran adalah hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal di tahun Hijriah. Pada hari tersebut, pemerintah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi yang merayakan.

Secara keseluruhan, pemerintah memberikan dua hari libur nasional dan empat hari libur cuti bersama untuk lebaran 2024. Adapun rincian tanggalnya adalah sebagai berikut:

Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 H: 10-11 April 2024

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H: 8, 9, 12, 15 April 2024

Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Namun, belum diketahui pasti kapan tepatnya hari raya tersebut jatuh karena harus menunggu sidang isbat Kementerian Agama (Kemenag), berdasarkan pantauan hilal atau bulan.

Meski begitu, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Fitri 1445 H jatuh pada 10 April 2024.

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024

Selain untuk Hari Raya Idul Fitri, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama 2024. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Daftar Hari Libur Nasional 2024

Senin, 1 Januari 2024: Tahun Baru Masehi

Kamis, 8 Februari 2024: Isra Mi'raj

Sabtu, 10 Februari 2024: Tahun Baru Imlek

Senin, 11 Maret 2024: Hari Suci Nyepi

Jumat, 29 Maret 2024: Wafatnya Isa Almasih

Minggu, 31 Maret 2024: Paskah

Rabu-Kamis, 10-11 April 2024: Hari Raya Idul Fitri

Rabu, 1 Mei 2024: Hari Buruh

Kamis, 9 Mei 2024: Kenaikan Isa Almasih

Kamis, 23 Mei 2024: Hari Raya Waisak

Sabtu, 1 Juni 2024: Hari Lahir Pancasila

Senin, 17 Juni 2024: Hari Raya Idul Adha

Minggu, 7 Juli 2024: Tahun Baru Hijriah

Sabtu, 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan RI

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari Natal

2. Daftar Cuti Bersama 2024

Jumat, 9 Februari 2024: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

Selasa, 12 Maret 2024: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

Senin, Selasa Jumat dan Senin (8, 9, 12, 15 April 2024): Cuti Bersama Idul Fitri

Jumat, 10 Mei 2024: Cuti Bersama Kenaikan

Isa Almasih

Jumat, 24 Mei 2024: Cuti Bersama Hari Raya Waisak

Selasa, 18 Juni 2024: Cuti Bersama Idul Adha

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari Raya Natal

