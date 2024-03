5 Pesohor Yang Mengidap Kanker Seperti Kate Middleton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton membagikan pesan video secara pribadi yang mengatakan bahwa dirinya mengidap kanker dan sedang menjalani pengobatan. Video itu muncul setelah Istana Kensington mengumumkan pada 17 Januari bahwa Putri Kate telah menjalani operasi perut yang direncanakan pada hari sebelumnya.

Ditulis dari laman People, pada Jumat, 22 Maret 2024, diketahui bahwa masalahnya bukan kanker, tetapi tes pasca operasi menyatakan bahwa sudah ditemukan kanker yang bersarang di tubuhnya. Jenis kankernya masih belum terungkap.

Sementara terdapat beberapa public figure yang juga mengidap kanker seperti Kate Middleton, lantaran siapa saja? Berikut deretan namanya dengan dilansir dari berbagai sumber.

1. Sheryl Crow

Bintang rock dan pemenang Grammy Award sembilan kali Sheryl Crow didiagnosis pada usia 44 tahun menderita karsinoma duktal in situ (DCIS), suatu bentuk kanker payudara non-invasif. Penyakit ini ditemukan pada tahap awal melalui mammogram tahunan, dan setelah lumpektomi dan terapi radiasi selama tujuh minggu, dia dinyatakan bebas kanker.

Dilansir dari nationalbreastcancer.org, Sheryl tidak memiliki riwayat penyakit dalam keluarga atau faktor risiko apa pun yang signifikan, dan hal ini bukanlah hal yang aneh. 60 sampai 70 persen penderita kanker payudara tidak memiliki faktor risiko yang diketahui sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa penting bagi setiap orang untuk memiliki rencana deteksi dini, terlepas dari riwayat keluarga.

2. Sir Ian McKellen

Aktor Inggris Sir Ian McKellen yang dikenal oleh banyak orang Amerika sebagai Gandalf dari trilogi The Lord of the Rings, dan sebagai Magneto dari X-Men, mengungkapkan pada tahun 2012 bahwa ia telah didiagnosis menderita kanker prostat lima atau enam tahun sebelumnya. Sejauh ini, dia bisa hidup sehat dengan penyakitnya.

Dilansir dari everydayhealth.com, McKellen, menjelaskan bahwa jenis kanker prostat yang tumbuh lambat belum menyebar ke bagian lain di tubuhnya. “Banyak sekali pria yang meninggal karenanya, tapi ini adalah salah satu kanker yang benar-benar bisa diobati, jadi saya harus 'menunggu'. Saya diperiksa secara teratur, dan penyakitnya dapat diatasi, tidak menyebar. Saya belum menjalani pengobatan apapun," katanya.

3. Shannen Doherty

Doherty didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 2015 dan dua tahun kemudian, dia menjalani operasi rekonstruktif. Dia mengumumkan prosesnya kepada publik, bahkan membagikan foto dirinya melalui sosial media pribadinya, dokternya, dan istrinya pada minggu operasi rekonstruksi dengan caption, "Makan malam bersama Dr. Jay Orringer dan istrinya yang cantik Jolynne. Pria ini melakukan operasi pada saya minggu ini jadi makan malam terasa seperti panggilan yang menyenangkan. @drjayorringer #reconstruction."

4. Larry Raja

Pembawa acara televisi dan radio ini didiagnosis menderita salah satu jenis kanker paru-paru yang paling umum pada tahun 2017. Ia menjalani operasi pada bulan Juli tahun yang sama untuk mengangkat kanker tersebut. "Mereka masuk melalui tulang rusuk saya dengan kamera kecil dan memotretnya. Saya hanya merasakan sedikit rasa sakit dan sesak napas, tetapi setelah kemampuan bicara saya kembali normal dan itu memakan waktu sekitar seminggu, saya langsung kembali bekerja," katanya.

5. Kylie Minogue

Kylie Minogue, seorang penyanyi Australia-Inggris, didiagnosa mengidap kanker payudara saat melakukan tur pada tahun 2005. Dilansir dari prevention.com, pada sebuah acara dengan Women's Cancer Research Fund, dia berbagi nasihat bagi mereka yang baru-baru ini didiagnosis: "Anda tidak bisa selalu bersikap positif. Jadi saya katakanlah, ketika kamu sedang merasa sedih, ketika kamu sedang mempunyai momen, biarkan dirimu melakukan itu." kata Kylie.

