Live in Levi's 2024 Mengundang Para Penari untuk Film Pendek

TEMPO.CO, Jakarta - Levi’s meluncurkan kampanye terbaru Live in Levi’s 2024 lewat film dan open casting #LevisOpenCall untuk memberikan kesempatan para penari dari seluruh dunia agar menjadi bagian dalam film terbaru dari produser Kaytranada.

“Kampanye Live in Levi’s 2024 sepenuhnya bermaksud untuk mendukung orang-orang yang melakukan hal positif dengan caranya sendiri dan berusaha mendorong budaya untuk maju," kata Chief Marketing Officer Levi Strauss & Co. Kenny Mitchell, dikutip dari Antara, Selasa.26 Maret 2024.

Tentang Live in Levi’s 2024



Kenny Mitchell menjelaskan, kampanye bertujuan untuk menginspirasi orang-orang dan penari di seluruh dunia untuk mengambil peran. "Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Kaytranada yang berbakat dan tidak sabar untuk melihat bagaimana orang-orang menjawab panggilan ini," katanya.

Kampanye Live in Levi’s 2024 dibuka dengan kampanye film pendek The Floor Is Yours yang disutradarai oleh Omar Jones dan pengarah koreografi Sherrie Silver. Film pendek tersebut memperlihatkan energi dan kegembiraan dari tarian sebagai medium untuk mengekspresikan diri.

Koleksi terbaru dari Levi’s berupa atasan, denim, dan lainnya juga diperlihatkan dalam film pendek terbaru Levi’s. Melalui film itu, Levi’s ingin memperlihatkan tarian bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain dalam bertindak.

The Floor Is Yours menggambarkan kelompokyang terjebak di dalam dunia konvensional dan kosong. Sampai ada salah satu orang yang berani untuk bergerak dan memecahkan suasana. Dari sana, adegan berlanjut dan menampilkan tarian memukau dengan iringan lagu yang belum dirilis milik Kaytranada dan Channel Tres, Drip Sweat.

Film pendek ini menandai teaser pertama dari lagu baru mereka yang akan dirilis dalam waktu dekat. Levi's juga memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk terlibat dalam #LevisOpenCall. Ini casting terbuka bagi para penari dari seluruh dunia untuk tampil menari dalam film terbaru lagu Drip Sweat milik Kaytranada.

Sebagai pertimbangan untuk masuk ke dalam film terbaru ini, para penari harus mengikuti audisi dengan cara mengunggah video tarian sesuai dengan koreografi tertentu menggunakan tagar #LevisOpenCall ke Instagram.

Para penari terpilih akan dibiayai dan diundang oleh Levi’s untuk tampil dalam film Drip Sweat milik Kaytranada. Adapun film pendek The Floor Is Yours sudah bisa disaksikan di YouTube Levi’s.



ANTARA

