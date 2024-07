Dokter Paru Ingatkan Dampak Polusi Udara Jangka Panjang, Penyakit Jantung dan Infeksi Pernapasan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas udara Jakarta per 3 Juli 2024 berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.00 WIB berada pada poin 209 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 134 mikrogram per meter kubik atau 26,8 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bila dibandingkan sembilan wilayah lain di Indonesia, Jakarta menempati peringkat pertama terburuk. Wilayah Tangerang Selatan, Banten, tercatat berada di urutan kedua (190), diikuti Medan, Sumatera Utara (153).

Paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan stroke. "Bahkan partikel-partikel kecil dalam udara yang tercemar dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru," kata spesialis paru dan pernapasan Eka Hospital BSD, Astri Indah Prameswari, Rabu, 3 Juli 2024.

Dampak polusi udara lainnya bisa memperparah penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Selain itu, ia menyebut infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa memicu sejumlah komplikasi seperti radang paru atau pneumonia hingga jantung karena terjadi gangguan pada pembuluh darah.

"ISPA adalah infeksi pada saluran pernapasan atas dan bawah. Gejalanya antara lain batuk kering atau batuk, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, nyeri kepala atau pusing, sesak napas, dan demam. Tingkat polusi udara yang tinggi bisa memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Jika dibiarkan, bisa berujung pada penyakit yang lebih parah," ujarnya.

Hidup bersih dan pakai masker

Untuk menghindari dampak buruk polusi udara adalah memakai masker untuk menutup area sekitar hidung dan mulut ketika bepergian ke luar rumah. "Ganti masker secara berkala jika sudah terlalu lembab, basah, atau kotor," katanya.

Biasakan hidup bersih dengan cara selalu mencuci tangan sehabis bepergian atau setelah beraktivitas di luar ruangan karena kuman dan bakteri mudah menempel pada tangan. "Biasakanlah membawa hand sanitizer dan aplikasikan jika sering menyentuh fasilitas umum. Segera cuci pakaian setelah aktivitas dengan mobilitas tinggi. Bersihkan rumah secara rutin, minimal dua kali sehari agar terhindar dari tumpukan debu akibat polusi," pesannya.

