Ajak Anak Muda Indonesia Bangga dengan Olahraga dan Gaya Hidup Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Consumer Engagement, Divisi Corporate Marketing Indofood CBP Fierman Authar mengatakan timnya mengajak anak muda Indonesia untuk bangga Indonesia dengan ikut berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat. "Salah satunya (untuk bangga Indonesia) terus mendukung atlet dan semua tim nasional yang mengharumkan nama bangsa," katanya dalam Meet and Greet Meet and Greet bersama Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia pada 4 Juli 2024.

Fierman mengatakan sebenarnya anak muda Indonesia secara umum sudah bangga dengan atlet dan tim nasional Indonesia. "Tapi kami ingin membawa mereka untuk lebih bangga kepada atlet kita," katanya.

Memang rasa nasionalisme dan rasa bangga itu awalmnya bisa dimulai dari tingkat keluarga. Walau begitu, komunitas dan semua pihak juga bisa berperan untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mendukung dan mencintai tim nasional sepak bola Indonesia.

Indofood mengundang lima pemain Timnas yaitu Marselino Ferdinan, Edo Febriansah, Alfeandra Dewangga, Malik Irsadi, dan Jack Brown ke Rumah Indofood di Jakarta Fair Kemayoran. Kedatangan mereka dan interaksi langsung antara para penggemar sepak bola juga pengunjung diharapkan bisa meningkatkan rasa bangga itu. Pertemuan ini pun dianggap menjadi salah satu cara untuk memotivasi pengunjung, yang kebanyakan anak muda, untuk terus mendukung para pemain nasional itu serta terus berprestasi.

Antusiasme pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran sangat tinggi untuk bertemu para atlet itu. Maklum, mereka cukup berprestasi di lapangan hijau dalam beberapa bulan terakhir. Yang terbaru, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang sukses melaju ke babak selanjutnya dalam putaran Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Para atlet itu, berbagi cerita menarik dan pengalaman berkesan tentang perjuangan saat membela tanah air di berbagai turnamen internasional. Selain itu, para pemain Timnas juga ikut serta dalam berbagai aktivitas permainan yang seru bersama para pengunjung Rumah Indofood JFK yang bertema "Kumpul Asik di Rumah Indofood".

Fierman mengatakan selain mendukung atlet nasional Indonesia, meningkatkan rasa bangga Indonesia juga bisa dalam bentuk ikut mengkonsumsi produk dan menghadiri berbagai acara di dalam negeri. Indofood sendiri, kata Fierman, ikut mendukung berbagai acara dalam negeri, dari mulai acara bertema olahraga, musik, hingga kuliner. "Kami mendukung PSSI, Badminton, Jaza Jazz, Jazz Goes to Campus, Hingga kuliner di Rumah Indofood ini," katanya.

Dalam hal meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat untuk masyarakat, khususnya anak muda, Fierman pun mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang. "Kami sudah memiliki produk dengan rendah kalori, dan juga produk dengan centang hijau. Kalau makan juga sebaiknya tambah telur, sayur. Agar balance nutrition," katanya.

