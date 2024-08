Tips Dasar Menggambar Alis, Cocok untuk Browginners

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alis menjadi salah satu bagian wajah yang dinilai kebanyakan orang sulit untuk dirias. Alis yang rapi dan presisi bisa menjadi tantangan bagi para 'browginners' orang yang pemula di dunia make up, terutama bagian alis.

Salah satu kunci dalam membuat alis adalah memilih produk yang tepat, seperti pensil alis yang bisa menjadi pilihan dan direkomendasikan untuk mereka yang masih belajar, terutama karena kemudahannya dalam membentuk dan mengisi alis.

"Yang perlu digunakan justru pertama kali, mungkin paling mudah itu adalah pensil alisnya. Di sini kita ada 'Powerstay Micro Brow Sculpture'. Jadi itu nanti akan bantu konsumen untuk ngebingkai dan mengisi alis," kata Project Lead The Brow Lab by Make Over Mediana Hanifa pada pembukaan The Brow Lab by Make Over di Ashta District 8, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.

Adapun, 'Powerstay Micro Brow Sculpture' merupakan bagian dari rangkaian produk alis terbaru dari Make Over yang dirancang untuk memudahkan pemula.

Pensil alis tersebut memiliki keunggulan dalam hal presisi, sehingga sangat cocok untuk "browginners" yang belum terbiasa.

Dengan ujung yang tipis dan presisi, produk ini membantu membentuk dan mengisi alis tanpa risiko berantakan. Masalah umum seperti ujung alis yang blur atau garis yang terlalu tebal dapat dihindari, memberikan hasil yang rapi dan natural.

Produk pensil alis terbaru dari Make Over tersebut juga cocok bagi yang memiliki alis tipis atau tidak merata, kehadiran produk ini bisa menjadi solusi tepat.

Bentuk ujungnya yang kecil namun tidak terlalu mungil membuat proses mengisi alis menjadi lebih mudah dan efisien. Pengguna bisa mendapatkan hasil alis yang terlihat penuh tanpa khawatir garis-garis yang dihasilkan akan terlihat berantakan atau tidak rata.

Selain itu, bagi yang sering mengalami kesulitan saat membingkai alis karena bentuk alis yang tidak rata atau terdapat bagian yang kosong, produk tersebut memberikan hasil yang seimbang.

Ukuran tip yang pas membuatnya mampu mengisi bagian-bagian kosong tanpa memerlukan waktu yang lama. Dengan ketajaman yang pas dan kontrol yang baik, produk ini memastikan alis terlihat natural namun tetap terdefinisi dengan baik.

"Itu cukup presisi, supaya keliatan se-'sharp' itu, terus dia juga cukup besar untuk aku ngisi, karena kan aku sebenernya ini bolong ya, kalau misalkan tidak diisi secara penuh itu keliatan botaknya," ungkap Mediana.

Produk 'Powerstay Micro Brow Sculpture' dari Make Over tersebut direkomendasikan bagi siapa saja yang menginginkan alis yang rapi dan proporsional, terutama mereka yang mengutamakan hasil yang presisi namun tetap mudah digunakan.

