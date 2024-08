Bisa Angkat Sel Kulit Mati, 5 Buah Ini Mampu Perlambat Penuaan Dini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penuaan kulit merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari, namun dapat diperlambat dengan pola makan yang tepat, salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan kaya nutrisi. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam buah dapat membantu menjaga elastisitas dan kesehatan kulit, serta melindunginya dari kerusakan akibat radikal bebas. Berikut lima buah yang bisa membantu kulit tetap sehat, bercahaya, dan awet muda.

1. Blueberry

Blueberry adalah salah satu buah super yang kaya akan vitamin A dan C, yang dikenal mampu mencegah hilangnya kolagen, penyebab utama kulit keriput dan kendur. Buah kecil berwarna biru ini juga mengandung banyak antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, tetap terhidrasi dan bercahaya alami. Dalam sebuah artikel dari Cleveland Clinic, disebutkan bahwa blueberry juga bermanfaat untuk mengelola kadar kolesterol dan gula darah, yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Blueberry sangat mudah dikonsumsi, baik sebagai topping yogurt, campuran smoothie, atau dimakan langsung.

2. Jeruk Bali

Jeruk bali kaya akan nutrisi sehat seperti vitamin C, magnesium, kalium, dan serat makanan. Dilansie eat this, kandungan vitamin C yang tinggi membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh sekaligus meningkatkan kesehatan kulit dengan merangsang produksi kolagen. Magnesium dalam jeruk bali berfungsi melawan peradangan, sementara kalium membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh.

Dilansir dari EatThis, jeruk bali juga memiliki manfaat besar dalam melawan kelompok gangguan kardio-metabolik yang sering terkait dengan kelebihan berat badan, yang risikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Mengonsumsi jeruk bali secara rutin bisa menjadi cara alami yang efektif untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kulit tampak lebih muda.

3. Alpukat

Alpukat terkenal sebagai buah yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat menjaga kulit tetap lembap dan bercahaya. Buah ini mengandung vitamin E yang tinggi, yang membantu melindungi kulit dari kerusakan oksidatif akibat paparan sinar matahari dan polusi.

Selain itu, kandungan vitamin C pada alpukat membantu meningkatkan produksi kolagen, protein penting yang menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Alpukat dapat dinikmati dalam berbagai bentuk, mulai dari smoothie, salad, hingga sebagai pengganti mentega pada roti, menjadikannya salah satu buah terbaik untuk mendukung perawatan kulit dari dalam.

4. Pepaya

Dilansir times of india, pepaya sering dijuluki sebagai "buah bidadari" karena manfaatnya yang luar biasa bagi kulit. Pepaya mengandung vitamin A, C, dan E, yang semuanya memiliki khasiat anti-penuaan. Enzim papain yang terdapat dalam pepaya berfungsi sebagai eksfoliator alami, mengangkat sel kulit mati dan membuka pori-pori sehingga kulit tampak lebih cerah dan halus. Pepaya juga kaya akan serat yang membantu melancarkan pencernaan, mendukung detoksifikasi tubuh, dan berkontribusi pada kesehatan kulit secara keseluruhan. Dengan mengonsumsi pepaya secara teratur, kulit Anda akan tampak lebih bersinar dan sehat.

5. Delima

Delima, dengan biji merahnya yang kaya akan antioksidan polifenol, adalah buah yang berfungsi sebagai penyelamat kulit sejati. Polifenol membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV, memperbaiki tekstur kulit, dan meningkatkan elastisitas. Buah delima juga mendukung produksi kolagen dan merangsang regenerasi sel kulit baru, sehingga membantu mengurangi munculnya garis halus dan kerutan. Menikmati buah delima sebagai camilan segar atau menambahkannya dalam hidangan salad tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan manfaat anti-penuaan yang luar biasa.

ELLYA SYAFRIANI | MILA NOVITA

