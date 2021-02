Malam Ini Bulan Purnama Salju, Cek Dampaknya pada Zodiak

TEMPO.CO, Jakarta - Malam ini, 27 Februari 2021, waktunya bulan purnama. Kali ini disebut Bulan Salju dan siapa pun yang tertarik untuk melihatnya pada pencahayaan paling terang harus melihat ke langit pada malam Jumat, 26 Februari hingga Sabtu 27 Februari.

Bulan purnama ini akan muncul di timur sekitar waktu matahari terbenam dan mencapai titik tertinggi pada tengah malam, menurut The Old Farmer's Almanac. Disebut Bulan Salju karena alasan sederhana di Amerika Utara, di mana The Farmer's Almanac dimulai, Februari melihat hujan salju terbesar.

Dari sudut pandang astrologi, Bulan Salju akan muncul sebagai zodiak Virgo, yang merupakan tanda bumi yang terkait dengan penyembuhan. Oleh karena itu, hal itu akan menginspirasi semacam pembersihan emosional dan energi, menuntun kita untuk melepaskan kebiasaan, hubungan, beban emosional, atau bahkan kekacauan dan kekacauan fisik yang mungkin menghalangi jalan kita menuju penyembuhan dan kesehatan.

Meskipun ini mungkin benar pada tingkat tertentu, bagaimana bulan purnama yang akan datang akan mempengaruhi kita masing-masing secara pribadi dapat lebih dipersempit dengan mempertimbangkan tanda-tanda astrologi sendiri, seperti dilansir dari The List.

Baca juga: Awas, Hubungan Pasangan Zodiak Ini Sulit Bertahan Lama

Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

Jika Anda seorang Aries dan merasa diri tergelincir dalam hal kesehatan dan kebugaran, ini adalah waktu yang tepat untuk menilai apa yang perlu disesuaikan dan berkomitmen pada perubahan itu. Energinya sempurna untuk melakukan lebih banyak waktu luang, mengubah kebiasaan makan, atau menjauhi rokok, apa pun itu.

Taurus, inilah waktunya untuk menginvestasikan disiplin fokus pada hasrat yang sebenarnya. Apa pun yang membuat hati bernyanyi di waktu luang dan aktivitas profesional, serahkan diri sepenuhnya ke dalam dan Anda akan menuai hasil yang besar.

Gemini, saatnya untuk pembersihan. Bulan purnama ini mendesak Anda untuk membersihkan apa pun atau siapa pun yang menghambat pekerjaan untuk mencapai tujuan. Bersihkan rumah dan lepaskan hubungan atau komitmen yang tidak menguntungkan.

Demikian pula jika Anda seorang Cancer, harus fokus pada pembersihan dan pengorganisasian. Tetapi dalam kasus Anda, ini berlaku khusus untuk komunikasi. Segala sesuatu, mulai dari mengatur pesan masuk hingga mempertimbangkan kembali bagaimana Anda mengekspresikan kebutuhan dan niat kepada orang-orang di sekitar akan membantu Anda merasa lebih bebas dan lebih didengar.

Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio

Jika seorang Leo, Anda mungkin menyukai gagasan petualangan, tetapi bulan purnama ini benar-benar membantu menerangi situasi keuangan dan membuat penyesuaian, perubahan, anggaran, dan tujuan yang akan membantu Anda mengurangi stres terkait tagihan dan membuat jalan menuju kelimpahan.

Virgo, karena bulan purnama ini terbit sebagai tanda Anda, Anda akan merasakannya dengan sangat kuat dan itu akan membuat Anda bersinar lebih terang. Kepercayaan diri akan melonjak saat ini. Jadi, jangan takut menjadi sorotan.

Libra, apakah Anda merasa terhubung dengan sisi spiritual? Ini adalah waktu yang tepat untuk memperdalam hubungan dengan intuisi dan spiritualitas, bagaimanapun hal itu terwujud. Luangkan waktu dalam rutinitas harian untuk menjelajahi sisi ini dan hubungan dengan diri yang lebih tinggi. Anda bisa membangun altar, mengukir waktu untuk meditasi atau berdoa, atau mengatur ritual bulan purnama yang berulang setiap bulan.

Scorpio si sosial mungkin bertanya-tanya apakah semua grup teman dan setiap kenalan yang diberi energi benar-benar melayani kepentingan terbaik Anda. Ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan siapa yang diinginkan di lingkaran dalam Anda dan dari siapa yang harus mengambil ruang untuk menumbuhkan hanya koneksi yang berarti, yang melayani pertumbuhan dan kebaikan tertinggi.

Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

Sagitarius merasa berada di puncak permainan dalam kehidupan profesional. Jadi, bulan purnama ini adalah waktu yang tepat untuk mengesampingkan pendekatan mengikuti arus yang biasa dan sebagai gantinya membuat rencana yang jelas dan ringkas untuk Anda selanjutnya bergerak dalam karir. Membuat rencana sekarang akan memungkinkan Anda untuk melaksanakannya dengan energi positif dan kuat.

Capricorn ini juga saat perencanaan untukmu. Jika Anda merasa kewalahan dengan semua pilihan bermanfaat di depan, apakah itu mengejar bidang studi baru, peluang karier, atau pencarian kreatif, gunakan momen ini untuk memperlambat dan menimbang pilihan sehingga dapat memastikan Anda membuat rencana yang paling sesuai dengan tujuan.

Buat Aquarius, bulan purnama ini adalah waktu optimal untuk berhenti sejenak dan melakukan introspeksi diri. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada seseorang, perubahan yang perlu dilakukan atau kebenaran yang perlu diakui hanya untuk diri sendiri, inilah saatnya untuk melepaskan beban hati.

Pisces, ini musim Anda dan bulan purnama ini meminta Anda untuk melihat dengan serius hubungan dan tujuan dalam hidup, berkomitmen kembali pada apa pun dan siapa pun yang melayani kebaikan tertinggi dan melepaskan apa pun dan siapa pun yang tidak.