Belajar Bahasa Korea Bareng Anggota BTS, Baca Tulis Hangeul hingga Budaya Korea

Zenius meluncurkan program belajar Bahasa Korea dengan materi berbasis buku "Learn! KOREAN with BTS". (dok. Zenius)

TEMPO.CO, Jakarta - Sejalan dengan gelombang kepopuleran budaya Korea (hallyu) yang menyebar luas di banyak negara, termasuk Indonesia, minat pembelajaran terhadap bahasa Korea semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi bahasa Duolingo memiliki lebih dari 7,9 juta pengguna aktif yang mempelajari bahasa Korea melalui aplikasi.

Selain itu, bahasa Korea pun menjadi bahasa dengan pertumbuhan jumlah murid tercepat setelah Bahasa Hindi. Program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea di Universitas Indonesia ikut mencatatkan lonjakan minat para pelajarnya, hingga menjadi program bahasa kedua yang paling diminati setelah Sastra Inggris.

Melihat tingginya minat belajar bahasa Korea, Zenius meluncurkan program belajar bahasa Korea dengan materi berbasis buku “Learn! KOREAN with BTS”. Program yang hadir di platform Zenius Live ini meliputi live class yang dibina langsung oleh tutor lokal dan native speaker dari Korea Selatan. Buku “Learn! KOREAN with BTS” sendiri merupakan kurikulum yang dikembangkan langsung oleh HYBE EDU.

Program ini dirancang untuk membentuk sesi pelatihan yang interaktif dan bersifat dua-arah. Desain kurikulumnya memberikan kesempatan bagi penggemar untuk belajar Hangeul dasar, serta budaya Korea dengan mendengar dan meniru ungkapan sehari-hari yang sering dipakai anggota BTS. Misalnya, selain mendapatkan buku materi pembelajaran utama, pengguna juga akan mendapatkan ‘MotiPen’, yaitu sebuah pen elektronik yang bisa berbicara, agar mereka terbantu dalam berlatih pengucapan melalui audio yang disuarakan langsung oleh ketujuh member BTS favorit dan native speaker profesional. Set buku “Learn! Korean with BTS” juga dilengkapi dengan dua stiker keyboard Hangeul.

Zenius meluncurkan program belajar Bahasa Korea dengan materi berbasis buku “Learn! KOREAN with BTS”. (dok. Zenius)

Rohan Monga, Chief Executive Officer Zenius mengatakan, melihat minat terhadap Bahasa Korea yang semakin meningkat, Zenius ingin memberikan wadah untuk model pembelajaran yang efektif namun menyenangkan bagi siapa pun. "Sesuai visi perusahaan, kami ingin terus menumbuhkan rasa cinta belajar dalam diri semua orang. Oleh karena itu, semua orang - terlepas dari batasan usia - bisa ikut bergabung dalam program ini, asal mereka sudah cukup familiar dengan film, lagu, dan bahasa Korea standar," ujarnya dalam keterangan resmi. "Nantinya, di akhir program, diharapkan para siswa sudah bisa berbicara, mendengarkan, menulis, serta mempelajari sebagian kosa kata dan ekspresi Korea yang umum digunakan sehari-hari."

Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih asyik dan meriah, Zenius Live merangkul native speaker yang berkualitas. Para speaker ini sudah memiliki pengalaman mengajar Bahasa Korea, dan tutor lokal yang dipilih pun rata-rata sudah mengenyam pendidikan dan memiliki banyak penghargaan di Korea. Dengan begitu, sesi pelatihan akan semakin menyenangkan, karena mereka dapat berbagi pengetahuan bahasa hingga pengalaman hidup di negeri ginseng tersebut.

“Dalam proses belajar bahasa, sangat penting untuk konsisten berlatih dan membiasakan diri untuk terus terpapar pada materi. Untuk itu, paket belajar Zenius Live dirancang semenarik mungkin melalui pengalaman belajar bersama native speaker dan tutor lokal, serta pengalaman belajar mandiri yang didukung oleh buku materi dan MotiPen untuk menambah semangat dan motivasi pengguna dalam berlatih,” tambah Rohan.

Paket bundle book dan live class terdiri dari 4 set buku Learn! Korean with BTS dan 1 batch live class di Zenius Live. Setiap 1 batch live class akan berlangsung selama 6 minggu dengan total 24 jam pelajaran untuk membahas 1 buku secara penuh. Seluruh materi live class juga akan direkam agar dapat diakses ulang oleh pengguna.

Dengan mengikuti program ini, Anda akan mendapatkan materi belajar yang dapat membantu untuk membaca dan menulis Hangeul dengan tepat, menggunakan akhiran formal dan informal, memilih kata formal atau informal untuk berkomunikasi sesuai konteks, serta memahami kebudayaan Korea dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

Baca juga: 7 Ungkapan Bahasa Korea yang Mudah Diingat dan Gampang Diucapkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.